Siamo in piena estate e i anche i vip si stanno godendo delle vacanze da sogno. Stessa cosa possiamo dire di Fedez e Chiara Ferragni, anche se hanno preso una decisione differente. Non sono insieme in questi giorni di luglio e si trovano quindi in posti bellissima, ma diversi. Parlando dell’imprenditrice digitale, è attualmente in Sicilia per motivi lavorativi ed è accompagnata dai suoi grandi amici, quindi ovviamente c’è spazio anche per il relax.

Invece Fedez si è portato con sé i figli avuti con Chiara Ferragni, Leone e Vittoria, e stanno ammirando la meraviglia della Sardegna. I due bambini si sono anche vestiti come gli Avengers e il rapperi li ha immortalati in quella veste particolare. Ma i fan del milanese si sono resi conto di qualcosa di insolito, infatti lui ha incontrato un suo amico con la rispettiva fidanzata, ma al loro fianco era presente anche un’altra figura femminile.

Fedez e Chiara Ferragni divisi in vacanza: lui con l’amico e una ragazza misteriosa

Ovviamente i fan di Fedez e di Chiara Ferragni sono un po’ rimasti spiazzati, quando hanno compreso che fosse presente non soltanto una coppia, ma anche un’altra ragazza nelle vicinanze dell’artista. Gli altri amici sono Davide Marra, protagonista con lui a Muschio Selvaggio, e Alex Mucci, nota per essere una modella presente su Onlyfans nonché partner di Marra. Ma mentre stavano giocando, Federico Lucia ha ripreso anche un’altra giovane.

Nella serata del 21 luglio Fedez e gli amici hanno iniziato a giocare a Taboo e proprio il rapper ha puntato l’attenzione su una ragazza, la cui identità non è stata svelata. I follower hanno visto le mani di lei, con tanto di smalto di colore azzurro sulle unghie e si è anche udita la sua voce. C’è chi ha manifestato un po’ di preoccupazione, temendo qualche momento di crisi con Chiara, ma allo stato attuale non ci sono informazioni in tal senso e questa ragazza dovrebbe essere una semplice amica.

Non ci sono state dichiarazioni né da parte di Fedez né della Ferragni, che stanno proseguendo senza intoppi la loro vita. Ma ribadiamo che non ci sarebbe niente di sospetto, come riferito dal sito Leggo, dato che i Ferragnez si amano alla follia. Nonostante questo, tutti sperano di capire chi sia quella ragazza.