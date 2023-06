Cosa stanno facendo a Chiara Ferragni durante il concerto di LoveMi? In tanti ci hanno fatto caso e molti hanno criticato aspramente la bella imprenditrice digitale, forse dimenticando chi è cosa fa per vivere. La bella e talentosa Chiara infatti, ieri era presente al super concertone gratuito organizzato proprio dal marito Fedez. Come lo scorso anno infatti, la moglie del rapper era presente tra le prime file del publico, per gustarsi una grande scaletta musicale e super performance dei più influenti artisti del panorama musicale italiano. La location sempre la stessa: piazza Duomo a Milano.

C’erano davvero tutti, da Matteo Paolillo, il quale ha cantato “O Mar For”, alla meravigliosa Annalisa con le hit “Bellissima” e “Mon amour”. Eppure tutti gli occhi erano per lei: Chiara Ferragni. Polemica a non finire infatti quando, ad esibirsi è stata Angelina Mango. La seconda classificata di Amici si è esibita con due dei brani facendo ballare tutto il pubblico di Piazza Duomo.





Cosa stanno facendo a Chiara Ferragni durante il concerto di LoveMi?

In tanti però hanno notato che mentre la giovane cantava, tutte le telecamere stavano inquadrando la first lady tra il pubblico e non l’artista sul palco. Che poi si sa, Chiara Ferragni supporta sempre il marito e le piace molto gustarsi questi spettacoli. E proprio come l’anno scorso, la Ferragni ha deciso di non stare tranquilla dietro le quinte, ma appunto tra il pubblico (chiaramente super protetta da amici e non solo).

anche quest’anno abbiamo il meme chiara ferragni canta a squarciagola in prima fila ✈️#LoveMi pic.twitter.com/mVDAFnelxL — 🪽Francesca🪽 (@_cielodiperle) June 27, 2023

chiara ferragni stava cantando voglia di vivere quindi disco di platino entro domani pic.twitter.com/ivOnKl6z6l — chiara 🥣 VS sessione (@doppi0taglio) June 28, 2023

Ma è quello che succede ad un tratto che ha fatto imbestialire qualcuno (non si capisce bene perché). In un filmato infatti, è possibile vedere la Ferragni (un personaggio pubblico globale) che si fa truccare da una sua collaboratrice proprio durante il live. Con tutta probabilità infatti, visto il caldo, la moglie di Fedez potrebbe aver sudato (proprio come tutti i comuni mortali) ed ecco che subito arriva la make-up Artist a darle una piccola sistemata.

“Starà registrando la puntata per The Ferragnez 3, altrimenti non si spiega“, scrive qualcuno, piccato. “Questa cosa non può essere reale”, scrive invece Alice su Twitter. Tuttavia si fa fatica a comprendere cosa ci sia di strano in una situazione come questa.

