Chiara Ferragni, il duro affondo. La moglie di Fedez continua ad accendere su se stessa le luci dei riflettori. Tante le notizie che hanno riguardato la nota influencer negli ultimi tempi, ovvero dalla sua partecipazione al festival di Sanremo 2023. Ma l’ultima trovata di Chiara sembra essere andata incontro a una clamorosa ‘bocciatura’, davanti ai giudici più severi, ovvero i suoi fan. Al centro del mirino delle accuse, ma l’influencer milanese non le manda di certo a dire e replica a tono.

Pioggia di critiche su Chiara Ferragni. La nota influencer non ha certo paura di uscire allo scoperto in tutti i sensi. Spesso accusata di sfoggiare le proprie nudità: Chiara in questo senso è sempre molto attiva sui social e mostra alla luce del sole le sue ‘battaglie’ sociali. Ma nelle ultime ore il duro attacco degli hater si è fatto sentire non poco rimbombando un poì ovunque. Il risultato? Chiara Ferragni ha replicato a tono provando a fare crollare una per una tutte le accuse mosse contro di lei.

Pioggia di critiche su Chiara Ferragni: la foto dell’accesa polemica ma lei replica a tono

Foto divisive quelle di Chiara Ferragni come quella condivisa sui social di recente: questa volta però la polemica sollevata supera il pensabile e l’influencer ha provato a difendersi davanti alla bocciatura del suo outfit. Nello specifico Chiara si è mostrata con un top corto: è bastato un solo scatto per aprire capitoli pesanti di argomentazione: “Chiara perché continui a sponsorizzare questo accumulo di ossa? L’anoressia si portava 10 anni fa”.

Ma Chiara Ferragni davanti a queste parole non ha potuto fare a meno di rispondere a tono: “l’anoressia è una grave malattia e usarla come presa in giro mi sembra a dir poco maleducato”, è stata la replica dell’influencer. Ma gli hater non contenti hanno rincarato la dose: “Gli addominali dove li hai lasciati?”, “Ma allora non sei così magra!”, “Sempre con un cellulare in mano? Ma quante tate avrai?!”. E chi più ne più ne metta.

Fortunatamente Chiara Ferragni ha anche un seguito di fan disposto a sostenerla e supportarla anche davanti a bufere come queste. Tra i commenti al post, alcuni utenti hanno ritenuto opportuno difenderla, sottolineando quanto la sua bellezza sia tale proprio perché naturale e spontanea. Forte dell’affetto dei suoi fan, Chiara Ferragni non mette a tacere la sua voce, lasciando che anche e soprattutto le imperfezioni di ciascuno siano veicolo di un messaggio di accoglienza e di libertà di espressione.