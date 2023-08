Uomini e Donne, l’edizione 2023 non è partita come ci si sarebbe aspettati: quando non è passata nemmeno una settimana dall’inizio delle registrazioni sono già due i casi scoppiati. Il primo legato al tronista Brando, che secondo molti sarebbe fidanzato tanto che Maria De Filippi avrebbe pensato di allontanarlo qualora venisse verificata la segnalazione, l’altra legata alla rumorosa assenza di Riccardo Guarnieri.

Diversi fan, infatti, sostengono di aver incontrato Guarnieri sempre con la stessa ragazza, una mora di nome Gabriella con la quale si sarebbe anche recato ad un matrimonio a giugno. La segnalazione era arrivata a Deianira Marzano. L’esperta social aveva condiviso sul suo Instagram alcuni scatti di Riccardo Guarnieri in compagnia di una donna castana.





Uomini e Donne, l’ex Alice Barisciani potrebbe tornare in studio

Se l’ex di Ida Platano non ha partecipato alla registrazione del 24 agosto, dunque, potrebbe derivare dal fatto che si è fidanzato e quindi la sua presenza nel cast del dating-show non ha più senso. In compenso potrebbe arrivare Alice Barisciani, la non scelta di Federico Nicotera. Riporta Blasting news come: “Il fatto che Alice si sia trasferita nella capitale potrebbe essere un segno”.

Alice, infatti, ha trovato casa a Roma: “nel periodo in cui sono ricominciate le registrazioni di Uomini e donne (la seconda e la terza della stagione 2023/2024 sono fissate per lunedì 28 e martedì 29 agosto, come ha anticipato il blogger Lorenzo Pugnaloni su Instagram), sta portando molti fan ad ipotizzare che potrebbe aver iniziato a lavorare nella redazione”. Nel corso dei mesi corsi Alice aveva raccolto molti consensi.

Da parte del pubblico che poco aveva gradito il trattamento che la aveva riservato Federico. “All’inizio stimavo Federico ma, per come ha sedotto e abbandonato la povera Alice, non mi piace più. Doveva scegliere molto prima per non farla soffrire ma aspettava la conferma dei sentimenti di Carola prima di farlo, adesso ride felice perché lei ha ammesso di amarlo, ipocrita”.