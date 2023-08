“La nostra barca non naviga, vola. Auguri amore mio”. E con questa dedica, ma soprattutto con una gallery di foto di coppia, Elena D’Amario conferma le voci che si rincorrevano da mesi: è amore con l’attore del momento. Non era più un segreto per i fan della ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi. Gli scatti rubati, gli indizi, i segnali sui social da tempo avevano insospettito curiosi ed esperti di gossip. Più volte e in diverse occasioni i follower di entrambi avevano notato che condividevano le stesse canzoni tra le stories. Risale addirittura a un anno fa la prima segnalazione di un utente.

A metà gennaio, poi, l’esperta di gossip social Deianira Marzano aveva pubblicato un’immagine scattata in cui, entrambi di spalle, sembravano abbracciarsi. Poi la testimonianza: “Li abbiamo visti, erano alla Rinascente”. Quindi il commento di Elena D’Amario sotto a una foto di lui, premiato col ciak d’oro come miglior attore under 30: “Tutti vediamo e sentiamo la tua luce“, aveva scritto la ballerina e anche volto della fiction Che Dio ci aiuti.

Elena D’Amario conferma le voci: il primo post con il fidanzato

Due mesi fa sempre Deianira Marzano aveva condiviso la prima foto insieme di Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo. La ballerina e uno dei protagonisti della fiction Mare Fuori abbracciati. Anche allora, però, nessuna dichiarazione ufficiale. Che ora, per la gioia di tanti, è finalmente arrivata.

Il 28 agosto, in occasione del compleanno di lui, Elena D’Amario ha pubblicato alcune foto che i loro fan attendevano da mesi. “La nostra barca non naviga, vola. Auguri amore mio”, le parole che la famosa ballerina ha deciso di scrivere a corredo di alcuni scatti dolcissimi che ripercorrono questa estate trascorsa al fianco di Massimiliano Caiazzo.

Abbracci, baci, ma anche balli e prese di danza: per la prima volta i due, lei 32 anni e lui 27, escono allo scoperto sui social. Insomma, anche se anche il settimanale Chi aveva svelato questo amore con un servizio dedicato a loro mentre si trovavano a Capri, finalmente si sono mostrati ai fan. Che ovviamente hanno invaso il post di cuori e messaggi.