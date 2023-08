Stavolta è andata oltre ogni aspettativa dei suoi fan e li ha davvero sorpresi uno ad uno. Arisa show nelle scorse ore, con la cantante che si è mostrata completamente nuda. Le foto hot sono state pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale, accompagnate da una proposta ben specifica. Ha infatti voglia di innamorarsi e di costruirsi una famiglia, quindi ha fatto una sorta di annuncio per pubblicizzarsi, strappando anche tanti sorrisi.

E ovviamente non sono mancati i complimenti anche da gente famosa, che ha lodato questa sua iniziativa. Arisa totalmente nuda non l’avevamo ancora vista, anche se in passato aveva proposto altre foto hot. Ora ha rischiato davvero di essere bannata dal social network, dato che non ha indossato proprio niente. Andiamo a vedere che tipo di immagini ha caricato in rete e soprattutto cosa ha scritto nell’interessante didascalia.

Arisa nuda su Instagram: le foto hot

Queste le frasi scelte da Arisa, che si è fatta apprezzare del tutto nuda con foto hot destinate a fare rumore a lungo: “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico”.

Quindi, sta cercando l’uomo che possa sposarla, infatti ha concluso così il suo messaggio: “Si offre verità, corpo, anima, cervello, fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie. Nessuna bugia. No perditempo“. Nelle istantanee è possibile vedere il suo perfetto lato B nonché una parte del suo décolleté, col seno coperto solamente dalle sue braccia, che impediscono la visione dei capezzoli.

A regalare cuori e reazioni positive sono stati Emma Marrone, Raimondo Todaro e Marco Bellavia per citare i primi tre. Arisa non si vergogna più di lei da ormai tanto tempo e ha dimostrato ancora una volta di avere grande sicurezza. Ora non resta che trovarle l’anima gemella.