“Qui non lo vogliamo”. La Rai silura il famoso cantante, sto al programma dopo appena un anno

Un’estate di stravolgimenti quella che si sta concludendo in casa Rai. Tanti volti noti hanno cambiato casa. Tra polemiche (Lucia Annunziata) e non. A quest’ultima categoria, a chi ha lasciato quella che è stata la sua casa per anni senza troppo clamore, appartiene Fabio Fazio. Fazio che, nel suo comunicato di addio, spiegava come sarà sempre grato alla Rai. Alla presentazione dei palinsesti di Warner Bros Discovery, il conduttore aveva iniziato con un “ringraziamento ai nuovi colleghi”.

>“Guardate come sono davvero”. Arisa show, è completamente nuda: gli scatti vietati ai minori

“Che ci hanno dato questa seconda possibilità di rinascita e alla mia età – ha osservato – dopo 40 anni di televisione, rinascere è il più bel regalo che si possa ricevere. L’opportunità di avere tutto nuovo e tutto da fare non è scontata. Io penso sinceramente che l’ingrediente fondamentale per fare televisione sia essere liberi, che non vuol dire essere liberi di dire tutto ciò che ti passa per la testa”.





Morgan la risposta di Marracash dopo lo show trash a Selinunte

E ancora: “Prima di esprimere un’opinione ci devi pensare 100 volte, ma c’è un aspetto della libertà che è irrinunciabile per chi fa televisione: la libertà di essere contemporanei”. Chi non entrerà più in Rai è Morgan, uno stop già deciso e sottolineato di nuovo ieri dopo lo show trash andato in onda a Selinunte. L’ex frontman dei Bluvertigo ha perso la pazienza e ha iniziato a urlare all’uomo che aveva fatto la richiesta.

“Mi stai rompendo i co..oni a me, che ti sto dando una cosa. State zitti, basta! Avete rotto il c..o! Ho dei sentimenti!. Non sono un personaggio, andate a vedere Marrakesh o Fedez. Vai a fare in c..o, fr..io di me..a”. A rispondere per primo è stato Marracash: “Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più”.

Poi la precisazione di una fonte: ““La Rai non ha mai annunciato la seconda stagione di ‘StraMorgan‘, il programma non figura nei palinsesti del servizio pubblico fino a gennaio 2024. Al momento non è previsto nemmeno nella seconda parte della stagione, i palinsesti sono al vaglio e non sono stati ancora annunciati”.