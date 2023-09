Chiara Ferragni nel mirino delle critiche. Cosa succede in casa Ferragnez? Ebbene i fan nelle ultime ore hanno appreso del trasloco definitivo in un altro appartamento. I Ferragnez cambiano letteralmente casa e aria, ma come spesso accade in questi casi, la notizia diventa oggetto di critiche da parte dei più attenti. Lo sguardo dei fan cade in particolar modo su un dettaglio e la nota influencer non si lascia certamente cadere addosso le critiche, a sua detta, del tutto infondate.

Chiara Ferragni nel mirino delle critiche. Casa nuova, vita nuova: così la famiglia Ferragnez comunica a tutti i fan di aver cambiato appartamento. E ovviamente la notizia non poteva che essere accompagnata anche da alcuni scatti della nuova abitazione. Le foto in questione tirerebbero in ballo anche i figli della coppia, Vittoria e Leone.

Chiara Ferragni nel mirino delle critiche. La replica arriva a tono (anche da una cara amica)

Nello specifico, Chiara Ferragn ha voluto mostrare ai fan che i suoi due bambini hanno un bagno personale. “Ma che senso ha avere due bagni per due bambini?”, domanda qualcuno, lasciando che sia la stessa Ferragni a rispondere a tono. La replica fa eco e lascia tutti senza parole, ottenendo anche il sostegno di Antonella Fiordelisi.

“Ma la gente incavolata per i bagni dei bimbi?”, sono le parole di Chiara dopo essere stata riempita di critiche per la scelta di destinare ai figli due bagni personali. Le parole sono state accompagnate anche da una emoji che ride come a voler sottolineare l’assurdità di tanto stupore. Poi a sostegno dell’influencer, anche Antonella Fiordelisi che ha risposto: “Amore dimmi chi sono questi acrimoniosi che li mettiamo ko”.

Ma la gente incavolata per i bagni dei bimbi? 😅 — Chiara Ferragni (@ChiaraFerragni) September 19, 2023

Resta comunque il fatto che la coppia sembra dunque aver superato definitivamente il lungo periodo di chiacchierata crisi, vociferata durante i mesi estivi. Tutti ricordano lo stupore di aver visto la coppia di coniugi trascorrere un po’ di tempo lontani l’uno dall’altra. A luglio infatti Fedez è partito alla volta della Sardegna insieme ai figli Leone e Vittoria. Fortunatamente si è trattato solo di un falso allarme e la coppia non fa che progettare in vista del futuro.