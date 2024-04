Chiara Ferragni e Fedez non torneranno più insieme. “La separazione c’è già stata, ma chiederanno anche il divorzio. Lo chiederanno il prossimo mese, quindi ci sarà il divorzio”. Con queste parole Fabrizio Corona mette la parola fine sui Ferragnez. Da alcuni giorni circolavano voci su un possibile riavvicinamento, soprattutto per volere delle famiglie che continuano ancora a sentirsi nonostante tutto. A servire la doccia gelata ai fan della coppia vip è stato poco fa il re dei paparazzi, che ha svelato nuovi retroscena su come è scoppiata la crisi e spiega cosa succederà a breve in base alle informazioni da lui raccolte, a quanto pare direttamente da Fedez.

Fabrizio Corona e Fedez in passato non erano grandi amici. Anzi. Adesso però le cose sono cambiate e si sentirebbero anche al telefono. Ospite del podcast Gurulandia, Corona rivela di aver parlato con il rapper dopo la partecipazione a Belve, dove è scoppiato in lacrime parlando della moglie.

Chiara Ferragni e Fedez, rivelazioni choc da Fabrizio Corona sulla crisi della coppia vip

“Lui ne è uscito benissimo dall’intervista, ma ci voleva poco dopo il disastro di Chiara Ferragni da Fabio Fazio”. Corona sostiene che il fattore scatenate della rottura sia stato il pandoro-gate: non il caso in sé, ma il fato che Chiara si sia assunta su di sé tutta la responsabilità di quel fatto. La stessa cosa che Fedez ha detto a Francesca Fagnani.

“Chiara poteva salvarsi subito e ripulirsi l’immagine. Doveva dire che la colpa non era sua ma di un altro, che lei non aveva mai visto nel dettaglio i contratti della società. Vuoi uno dei motivi per cui Federico ha litigato con Chiara? Eccolo. Nel momento del caos lui le dice ‘tu mi devi ascoltare, perché io sono tuo marito. Faccio anche io l’imprenditore. La colpa è di quello, muoviamoci e diciamolo’. Lei non l’ha voluto ascoltare, della serie ‘stai buono con i bambini e Paloma, che qui ci penso io a tutto”.

Che vita sta conducendo Fedez da single? “Lui ora si diverte – risponde Corona – fa il belloccio sui social, esce tutte le sere e lei era sotto botta per ciò che le è successo. Nel momento in cui lui va a Miami lei dice ‘bene, tu fai così? Io sparisco e non ti do più notizie di me e non mi mostro nemmeno sui social, così capisco se torni, mi cerchi e ti manco’”.

“Federico – conclude Corona – le sue domande se le è fatte, è andato a cercare i tag, i like che metteva ai personaggi e lei l’ha fatto andare un pochettino sotto. Quindi ha fatto il ghosting totale, poi è tornata con un abito sensuale, la coscia fuori, tutta truccata, bella e aggressiva a Venezia, ha fatto bingo”.