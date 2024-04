Chiara Ferragni e Fedez, il settimanale Chi lancia una bomba sulla ex coppia regina dei social. Soprattutto per Chiara sono momenti abbastanza complicati. Sembra infatti che, sull’andamento dell’impero della bionda influencer stia pesando e non poco il caso Balocco. Racconta il Messaggero come Ferragni stia cercando nuovi partner per far fronte ad una diminuzione degli introiti del 60%. Racconta il quotidiano romano come: “allo stato non è possibile quantificare il danno economico”.

>> “La psichiatra di mezzo, cosa volevano loro da me”. Isola dei Famosi, ora Francesco Benigno denuncia tutto: “Per questo mi hanno fatto fuori”

“Anche perché oltre alle collaborazioni interrotte, c’è anche l’attività sui suoi social network che ne ha risentito perché sono quasi azzerati i post sponsorizzati e le storie su Instagram, che normalmente vengono pagate decine di migliaia di euro, a volte di più, a seconda dell’accordo. La terapia d’urto che i consulenti stanno mettendo a punto serve a ripristinare un equilibrio economico finanziario della Fenice srl”.





Chiara Ferragni e Fedez, carte per la separazione non depositate

“Dove a fronte della caduta dei ricavi, allo stato quantificata in un 40% circa, c’è una struttura di costi rimasti elevati in quanto incidono gli stipendi dei 30 dipendenti. Di qui la terapia per evitare la liquidazione visto che le proiezioni elaborate dai consulenti indicano una perdita da 1 a 3 milioni nei prossimi tre anni, in assenza di interventi straordinari”. Non tutto è così nero.

Sembra infatti che tra Chiara Ferragni e Fedez ci sia ancora una possibilità di riconciliazione. Nell’ultimo numero di Chi, infatti, viene riportato che le famiglie dell’influencer e del rapper starebbero lavorando nel tentativo di farli riappacificare. “Le loro famiglie non hanno mai smesso di parlarsi e sarebbero le prime a sperare nel lieto fine”.

“E le carte per la separazione non sono ancora state depositate. Lui la chiama ancora ‘mia moglie'”, si legge nell’articolo. Speranza o fatti? Tutto da vedere: quello che è certo è che al momento Chiara e Fedez non appaiono più vicini da tempo. Vacanze e case separate così come i momenti che rispettivamente condividono con i figli Leone e Vittoria.