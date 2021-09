Chiara Ferragni continua a far parlare di sé. E, è proprio il caso di dirlo, colpisce ancora. Ancora una volta dimostra come le critiche anche pesanti che riceve (e a cui raramente replica) non hanno effetti sul suo lavoro di influencer. Anzi. Come è noto, oltre a possedere un brand personale, che porta il suo nome e sforna capi e accessori di ogni tipo, anche in collaborazione con grandi marchi come Pigna per la scuola, Chiara Ferragni è testimonial di diversi brand che, ovvio, sponsorizza.

Qualche giorno fa si è mostrata su Instagram con un completino intimo nero sexy firmato Intimissimi: “Foto di me che sono mamma ed allo stesso tempo uso abbigliamento intimo”, ha commentato con ironia raccogliendo un’infinità di messaggi. Anche quello del marito Fedez, per la cronaca, che non ha potuto fare a meno di scrivere “Apperò”.

Chiara Ferragni, il completino intimo già sold out: il prezzo

Ma non solo complimenti. Come era prevedibile i post in intimo di Chiara Ferragni hanno attirato anche molte critiche. Se da una parte c’è chi apprezza lo scatto, l’eleganza e la sinuosità del corpo, dall’altra c’è chi lo definisce ‘volgare’, chi fa leva sul suo ruolo di madre e chi scrive: “Ormai ci hai fatto vedere tutto”.





Anche questa volta Chiara Ferragni non ha dato peso ai commenti negativi ignorandoli. E si è già presa una soddisfazione perché mentre gli hater criticavano, le fan correvano ad accaparrarsi il reggiseno (che costa 29,90 euro) e lo slip in pizzo, che invece è ancora disponibile e costa 12 euro. Risultato? Il completino intimo che ha fatto tanto scalpore è andato sold out negli store Intimissimi in soli 15 minuti come, riporta Webboh, rivela su Linkedin Gianluca Perrelli, CEO di Buzzoole, azienda leader nello sviluppo di strategie e campagne di influencer marketing.

“Stamattina, come immagino molti di voi, mi sono imbattuto in questa foto – si legge – L’ho vista circa un’ora dopo dalla pubblicazione. Da inguaribile curioso quale sono, non ho resistito: ho telefonato a ben 3 negozi Intimissimi su Milano per chiedere se quel completino fosse ancora disponibile. No, ovviamente non ero interessato al completino, ma solo a misurare l’ennesimo ‘Effetto Ferragni’. E infatti. In tutti e tre gli store era andato sold out nel giro di 15 minuti dalla pubblicazione del post. Addirittura una commessa ha aggiunto che, lo stesso completino, era disponibile in negozio da due settimane ma fino a quella mattina era rimasto invenduto”.