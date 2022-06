“Ma non ti vergogni?”. Chiara Ferragni mai così spinta, massacro di critiche per la foto esagerata

Chiara Ferragni completamente nuda su Instagram. Già, avete letto bene, la regina dei social anche stavolta stupisce. E lo fa con una foto che, ca va sans dire, ha già fatto il pieno di like, con quasi 400mila mi piace e commenti entusiasti. Chiara si trova in una vasca da bagno, tiene in mano un bicchiere di vino ed è nuda, totalmente nuda. Solo un po’ di schiuma le copre le parti intime. Didascalia al post: “This is the mood”.

Sono tantissimi i follower ad approvare: “Assurda”, “Iconica”, “Queen” e “So beautiful” sono solo alcuni dei commenti. Ma c’è, come sempre, anche chi la critica, pochi a dir la verità. Intanto lei se la gode e proprio recentemente è arrivata una bella notizia che la riguarda. Chiara Ferragni sarà infatti al fianco di Amadeus per condurre la prima e l’ultima serata del Festival di Sanremo.





Chiara Ferragni nuda dopo la notizia della partecipazione a Sanremo

Mentre la foto di Chiara Ferragni completamente nuda su Instagram fa discutere, ricordiamo le parole con cui Amadeus ha annunciato la sua partecipazione a Sanremo: “Anche se siamo a giugno, grazie alla Rai, all’ad Carlo Fuortes e al direttore Stefano Coletta, avendo avuto il mandato a marzo ho avuto modo di lavorare al Festival. Il regolamento è stato pubblicato, sto cominciando ad ascoltare le canzoni e posso già annunciare il nome della co-conduttrice della prima serata, martedì 7 febbraio, e dell’ultima serata, sabato 11 febbraio: Chiara Ferragni”.

La nota influencer e imprenditrice ha commentato poco dopo su Instagram pubblicando una sua foto con il direttore artistico e conduttore: “Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023”.

Chiara Ferragni sempre sulla cresta dell’onda. Oltre alla notizia della co-conduzione al fianco di Amadeus al Festival di Sanremo in queste ore sta facendo parlare la sua foto completamente nuda. Tra i critici c’è stato anche chi l’ha attaccata così: “Ma non ti vergogni? Sei una madre”. E voi che dite: critica esagerata o…?