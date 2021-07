Charlene di Monaco, la principessa moglie di Alberto di Monaco, si trova in Sudafrica dopo l’intervento alla testa. Nei giorni scorsi è tornata a mostrarsi sui social con i capelli tagliati molto corti e abiti sportivi: un jeans, stivali, maglione. Mamma di due bambini, parla con i suoi figli in videochiamata: “Passo un po’ di tempo con Jacqui e Bella mentre faccio coperte per l’asilo della porta accanto. Fatemi un in bocca al lupo”, scrive postando le foto in cui lo sguardo rivolto al telefono è nostalgico e malinconico.

Ora parla di lei Christa Mayrhofer-Dukor, cugina viennese della scomparsa principessa Grace, e lo fa in una intervista rilasciata al settimanale Oggi. E ha rivelato: rivela: “Poco tempo fa, al telefono con Alberto, ho cercato di chiedere notizie al riguardo, ma la sua reazione e stata un po’ evasiva. Lui era diverso dalle nostre solite telefonate. Ha sorvolato su questo argomento, notavo che non voleva parlarne, rispondeva a monosillabi”.

Secondo Christa, la verità è che “lei non si sentiva assolutamente bene a Monaco, nel ruolo di principessa. Aveva nostalgia della sua patria: lì c’è un altro ambiente rispetto a Montecarlo, lì ha i suoi amici. A Monaco si sente sola, mentre la vita in Sudafrica e più piacevole per lei. E poi i suoi gemelli hanno 6 anni: non li deve più allattare e per questo motivo pensa di potersi anche assentare”. Ora “se la passa bene”, “va spesso a nuotare”.





Christa Mayrhofer-Dukor ha anche ammesso che “Alberto e Charlene hanno difficolta nel loro rapporto. Per questo motivo è scappata. Vuole vedere come si sviluppa la situazione. Potrebbe semplicemente aspettare che Alberto si trovi un’altra oppure tornare, se questo non dovesse accadere”, “ho avuto l’impressione che i due abbiano avuto una grande discussione e per questo lei sia partita”.

Al momento appare molto difficile capire se Charlene tornerà. Almeno stando alle parole di Christa: “In fondo Charlene ha esaurito il suo compito principale, ovvero dare un erede al trono. Adesso non serve più. E cosa c’è di male se i figli stanno bene e non sentono la mancanza della madre? Questo lo so: ai figli la madre manca poco”. I gemelli “hanno delle governanti molto carine che per loro sono come ‘mamme’. Credo che raccontino ai bambini una storia credibile per spiegare la lunga assenza della madre. Il padre e presente ed e molto amorevole con loro. Da quello che ho potuto capire, Alberto non è felice con Charlene. La mia speranza pero e che riescano a risolvere i loro problemi”.