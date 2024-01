Solo pochi giorni fa Cecilia Rodriguez si era lasciata immortalare mentre portava un abito da sposa. Oggi, a distanza di un tempo molto ridotto, i fan della modella si sono accorti che al suo dito manca l’anello che le regalò Ignazio Moser. Sollecitata a rispondere sui social ha dovuto vuotare il sacco. Cecilia e Ignazio fanno coppia fissa ormai da anni, il loro amore era scoppiato dentro la casa del Grande Fratello Vip con lei che per l’ex ciclista aveva detto addio senza starci troppo a pensare all’ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte.

Una storia, la loro, fatta apparentemente di molti e altri e pochi bassi. La scorsa estate avevano annunciato di cercare una gravidanza. “Avremmo voluto fare prima i figli, ma non è così semplice come ti raccontano, ci stiamo provando”. Un dono che per ora non è ancora arrivato. Intanto, come detto, Cecilia ha fatto luce sull’anello di fidanzamento.





Cecilia Rodriguez non porta l’anello regalato da Ignazio Moser

Qualcuno tra i fan della coppia ha ipotizzato che il matrimonio sia saltata. “Non lo porta da un pezzo, secondo me è successo qualcosa ma non ce lo vogliono dire”. E ancora: “Penso che neppure quest’anno ci saranno queste benedette nozze, staremo a vedere”. Intanto stamani, 24 gennaio, l’argentina ha aperto un box domande sul suo profilo Instagram, per rispondere alle curiosità dei suoi seguaci.

Tra le varie domande, non è appunto mancata quella sul tanto discusso anello. E Cecilia, con la massima tranquillità ha risposto. “Non lo porto perché l’ho dimenticato in Argentina. Insomma, nessun giallo: con Ignazio va tutto alla grande. E la coppia sembra essere davvero ad un passo dal matrimonio. Pare proprio che le nozze saranno celebrate nella primavera del 2024.

Evento che suggellerà un amore costruito grazie all’impegno di voler stare insieme. “Se stai con la persona che ti piace, quella giusta, e non capita a tutti, non devi mai mollare il colpo” aveva detto Cecilia che, riguardo ai litigi pure immancabili in ogni coppia, aveva affermato: “Ho bisogno di litigare per dirgli cose che non riuscirei a dirgli normalmente. E poi facciamo pace”.