Una splendida notizia è stata annunciata ufficialmente dalla televisione pubblica italiana. Infatti, ci sarà un ritorno alla Rai dopo più di 10 anni. Questo personaggio di spicco alla fine si è convinto e ha detto sì all’allettante proposta. A parlarne è stata Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, che ha rilasciato un’interessantissima intervista ai colleghi de Il Fatto Quotidiano.

Qui la giornalista ha parlato di questo ritorno alla Rai dopo 10 anni di un’attrice e conduttrice molto amata, ma si è soffermata anche su altri protagonisti. Come ad esempio Luca Argentero: “Doc – Nelle tue mani è un gioiello, è la prima serie italiana adattata da Sony negli Usa, molto attesa. Luca ci deve essere e ci sarà”. Quindi, c’è la sua riconferma certa.

Ritorno in Rai dopo oltre 10 anni: “Lei è una forza della natura”

Dunque, c’è ormai la conferma definitiva di questo ritorno alla Rai abbastanza inaspettato, dopo oltre 10 anni di assenza dalla rete pubblica. Prima di dirvi di chi stiamo parlando, Ammirati ha anche fatto sapere il futuro di Serena Rossi e Elena Sofia Ricci: “Serena ci sarà e stiamo per girare Mina Settembre. La nuova stagione di Che Dio ci aiuti avrà come protagonista Francesca Chillemi, per adesso nella scrittura non è presente Elena Sofia Ricci, che potrebbe partecipare con qualche flashback”.

Chi lavorerà nuovamente in Rai sarà Sabrina Ferilli, protagonista con la fiction Gloria, che inizierà a metà febbraio. La direttrice di Rai Fiction ha svelato: “Sabrina è una forza della natura, un elemento positivo, una grandissima attrice. Un racconto ironico di questo mondo, Sabrina si è messa in gioco, come poche avrebbero fatto, raccontando un’attrice sul viale del tramonto che non vuole fare fiction ma poi cede. Andrà in onda a metà febbraio, dopo Sanremo“.

L’ultima esperienza di Sabrina Ferilli alla Rai è avvenuta nel 2012, con la miniserie tv Né con te né senza di te. A Mediaset, invece, nel 2019 è stata protagonista con L’amore strappato, mentre nel 2021 con Svegliati amore mio.