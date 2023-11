Ormai questa notizia circola insistentemente da diverso tempo e adesso sembra che siamo arrivati ad un punto definitivo. Su Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sono emerse notizie tutt’altro che rassicuranti negli ultimi giorni, quindi tutti si sono mobilitati affinché si potesse scoprire qualcosa in più. E ora a rompere il silenzio è stata prima l’influencer Deianira Marzano, poi in un secondo momento ci sono state pure delle Instagram stories della sorella di Belen.

Tra l’altro Cecilia Rodriguez, che ha chiarito in qualche modo come stiano le cose con Ignazio Moser, si era infuriata qualche settimana fa facendo anche il dito medio sui social. Un hater le aveva scritto: “Io trovo un’iniziativa vergognosa che voi vendiate roba che vi hanno regalato e che vi fa schifo“. E lei aveva reagito così: “Mi vergogno per voi. Io dico sempre che prima di aprire la bocca bisogna informarsi”. Ma torniamo al presente.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, cosa succede alla coppia

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono ormai fidanzati da ben sei anni, ma spesso e volentieri sono uscite delle indiscrezioni che li davano in crisi e prossimi a lasciarsi. Stessa cosa è successa anche nelle scorse ore, infatti gli utenti avevano notato la mancanza di immagini di coppia da ormai troppo tempo e lei non sarebbe nemmeno stata al fianco del partner, mentre lui era dai suoi familiari. Ma ora si è saputo come stiano esattamente le cose.

I due non sarebbero assolutamente in procinto di separarsi, come confermato da Deianira Marzano. Cecilia non era in compagnia di Ignazio esclusivamente per ragioni di lavoro. Non ci sarebbero problemi di coppia né ripensamenti sul matrimonio, che dovrebbe celebrarsi l’anno prossimo. L’argentina ha anche postato delle Instagram stories e in una di queste ha invitato tutti a non confondere i social con la vita reale vissuta tutti i giorni.

In realtà Cecilia aveva postato una bellissima immagine di coppia, mentre lei e Ignazio si baciano appassionatamente, solamente pochi giorni fa. E aveva anche scritto un commento amorevole: “È così che voglio svegliarmi tutti giorni da quando ti ho conosciuto”.