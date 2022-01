“Per fortuna c’era lui…”. Cecilia Rodriguez, pericolo sventato grazie all’intervento di papà Gustavo

Lo scorso 23 dicembre Cecilia e Belen Rodriguez hanno aperto il loro ”Sisters market”, un temporary shop in cui hanno messo in vendita alcuni dei loro capi tra vestiti e accessori. L’iniziativa era stata proposta nel 2019 e visto il grande successo riscosso, a distanza di due anni, le sorelle Rodriguez hanno deciso di riproporla.

L’idea di Sisters Market, un evento benefico, nato in collaborazione con ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo), in occasione del quale le due sorelle aprono le porte del loro guardaroba per una vendita speciale. Ovviamente parte del ricavato andrà in beneficenza.

In vendita abiti, accessori e scarpe che provengono dagli armadi del clan Rodriguez. A pochi giorni dall’inaugurazione Cecilia Rodriguez aveva mostrato la merce in vendita e aveva mostrato l’allestimento del temporary show realizzato insieme al fidanzato Ignazio Moser, il fratello Jeremias e i genitori Veronica e Gustavo.





Proprio il papà Gustavo è riuscito a sventare un colpo messo in atto da alcuni ragazzi. A raccontare lo spiacevole episodio ci ha pensato Cecilia, immortalando e postando sul suo account Instagram il padre con il ‘bottino’ recuperato. Oggi al ‘Sister’s Market’ sono entrati dei ragazzi a misurare delle cose e praticamente hanno provato a rubare le scarpe”, ha raccontato la sorella di Belen Rodriguez.

“Dico hanno provato – ha spiegato ancora Cecilia Rodriguez – perché per fortuna c’era mio papà e ci sono delle telecamere che hanno ripreso tutto e siamo riusciti in tempo a prenderli, educatamente ovviamente, ma avevano le scarpe addosso e camminavano facendo finta di niente in mezzo alla strada. Mio padre è riuscito a recuperare le scarpe”.