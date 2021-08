C’è il lieto fine. E Carolina Marconi, che in questo momento sta affrontando un tumore al seno, può tirare un grosso sospiro di sollievo. Una bella, bellissima notizia che ci voleva proprio dopo ore di preoccupazione. Solo ieri infatti la ex gieffina 43enne parlava a cuore aperto con il suo pubblico social affinché il suo appello potesse arrivare a più persone possibile.

La sua cagnolina Zora, una Chihuahua di 11 anni che ha bisogno di cure ed è uscita dal cancello dopo la distrazione di un operaio, ha raccontato Carolina Marconi in un post e tra le Storie di Instagram. “Comunicazione urgente: si è persa la mia cagnolina di nome Zora”, ha esordito la ex gieffina di origine venezuelana. E ancora: “Il mio operaio ha lasciato senza volere il cancello aperto del giardino… dalle telecamere si vede che esce fuori ma non è più tornata”.

Carolina Marconi felice: “Il giorno più bello della mia vita”

“È successo in zona Cassia, Tomba di Nerone (a Roma, ndr). Vi prego aiutatemi a ritrovarla. Se c’è qualcuno che ha visto qualcosa o l’ha ritrovata, pensate che c’è la sua mamma che non vede l’ora di riabbracciarla… Lei è la mia vita”, aveva aggiunto Carolina Marconi che invece adesso sta vivendo “il giorno più bello della sua vita”. Zora è stata ritrovata e si è subito diretta al canile per andare a riprenderla.





Dopo 24 ore di appelli disperati sui social per cercare aiuto dopo che l’adorata cagnolina era uscita di casa senza più fare ritorno Carolina Marconi pensa subito ad aggiornare quanti si sono attivati o comunque le sono stati vicini in quei momenti di paura. Ma il grazie più sentito è per la signora rimasta anonima che ha visto Zora e l’ha portata in canile.

Lo racconta sempre su Instagram la stessa Carolina Marconi, che tra le Storie condivide un video in cui viene ritratta mentre riabbraccia per la prima volta quella che per lei è come una figlia. Un’operatrice del canile dove una signora ha portato la quattro zampe dopo averla trovata per strada le porge l’animale e lei, che al braccio ha legato il guinzaglio di Achille, l’altro suo Chihuahua, la stringe subito a sé.