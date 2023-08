Momento super emozionante nelle scorse ore per i numerosi passeggeri di un velivolo. Un famosissimo cantante italiano ha iniziato a fare un’esibizione all’interno dell’aereo, intonando le sue canzoni più celebri. Nessuno dei presenti si era inizialmente reso conto di quanto stesse per succedere, ma quando hanno sentito la sua voce si sono subito armati di cellulari e hanno cominciato a riprendere l’artista. Il video è diventato virale ed è stato condiviso su Instagram anche dal conduttore Salvo Sottile.

Il cantante italiano in questione ha cantato in maniera egregia, come lui sa ben fare da una vita, e la sua esibizione sull’aereo ha colpito veramente tutti. Sicuramente tutti quei filmati sono poi finiti online, su Instagram, Facebook e TikTok in particolare. Lui è sempre stato in grado di accalappiarsi le simpatie di tutte le generazioni, infatti nonostante sia ormai arrivato a 78 anni, è amatissimo anche dai fan molto giovani.

Famoso cantante italiano protagonista di un’esibizione su un aereo

Ma come ha voluto ricordare il sito Today, questo cantante italiano non ha fatto la sua prima esibizione in assoluto a bordo di un aereo. Si era comportato in questo modo anche in altri tempi, quando aveva anche utilizzato la sua chitarra per mettere a punto il suo show in alta quota. Lui ha esclamato davanti ai passeggeri: “Devo fare una cosa che non si fa mai. Le sapete tutte“. Ha preso quindi l’altoparlante del mezzo e lo ha usato in maniera alternativa.

A cantare sul velivolo è stato l’incredibile Gianni Morandi, che ha anche proposto alla gente il celebre brano C’era un ragazzo. Salvo Sottile ha commentato con divertimento la notizia: “Metti che su un aereo salga Gianni Morandi…ed è subito Sanremo”. Tantissimi i complimenti degli utenti per il gesto del cantante originario di Monghidoro (Bologna), ma non sono mancate le critiche ai passeggeri: “Ma posatelo quel cellulare e godetevi il momento”.

Gli altri principali messaggi social sono stati i seguenti: “Grande uomo e grande cantante, come lui ce ne sono pochi”, “Con il mitico Gianni Morandi non si può non cantare”, “Che meraviglia di uomo e di artista”, “Grandissimo, immenso”.