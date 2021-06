Can Yaman e Diletta Leotta continuano a comporre una coppia, nonostante le sferzanti insinuazioni delle scorse settimane. I due sono al centro dell’attenzione mediatica da tantissimo tempo e in più di un’occasione sono stati costretti a difendersi da brutte voci, circolate sul loro conto. E anche qualche ora fa sono uscite fuori indiscrezioni tutt’altro che lusinghiere sull’attore turco e sulla giornalista sportiva. E stavolta ad attaccarli sono state persone che amano decisamente tanto i due personaggi famosi.

A proposito di Can Yaman, non sta andando benissimo l’aspetto professionale. La sua nuova serie televisiva, ‘Mr Wrong’, non sta ottenendo i risultati sperati, infatti i dati relativi agli ascolti sono molto insoddisfacenti. Non sta riuscendo a superare il 16% di share e si vocifera già di una decisione clamorosa: la seconda stagione potrebbe infatti non esserci. I rumor negativi di ora fanno invece riferimento ad entrambi e staremo a vedere se romperanno il silenzio per difendersi da queste accuse.

Can Yaman e Diletta Leotta hanno deciso di concedersi un bel po’ di relax, recandosi in vacanza in Sicilia. Hanno voluto staccare un po’ la spina per cercare di trovare una serenità messa in discussione nell’ultimo periodo. Nonostante abbiano tentato di raggiungere la massima riservatezza, i fan della coppia si sono accorti della loro presenza e si sono dunque avvicinati per chiedere autografi e foto. Ed ecco che si è materializzato un brutto gesto da parte del turco e della conduttrice di Dazn.





Una fan di Can Yaman e di Diletta Leotta ha scritto all’influencer Deianira Marzano, raccontando di un particolare sgradevole: “Lui non ha voluto farsi le foto con le fan ed è stato anche molto scorbutico”. Una vera e propria bufera è scoppiata intorno a loro e non sarà facile difendersi, anche perché le critiche arrivano da coloro che apprezzano moltissimo i due. Anche se gli ammiratori dell’attore ritengono che da quando abbia conosciuto Diletta, i suoi atteggiamenti sono cambiati in peggio.

Ad essere messa nel mirino nelle ultime settimane è stata Diletta Leotta, insultata dal collega Paolo Bargiggia: “A bordo campo di Inter-Udinese Diletta Leotta vestita come una che va a fare l’apericena al Papeete. Questa è la front woman di Dazn, il broadcast che nel prossimo triennio ha i diritti della Serie A. Ma ballano anche sui cubi?”. Ma Dazn ha subito difeso la giornalista.