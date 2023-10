La vip italiana è finita nella bufera per un video sul figlio, intento a giocare col cibo nella spazzatura. Quando gli utenti hanno visto quelle immagini, sono rimasti a bocca aperta e hanno iniziato a scrivere commenti negativi nei confronti della mamma. Tutto è accaduto nelle ultime ore, quando lei ha dato vita a delle Instagram stories che sono diventate virali in poco tempo. E ovviamente le polemiche sono destinate a proseguire ancora.

In particolare, dal filmato è possibile vedere che la vip è stata travolta dalla bufera per il figlio intento a giocare col cibo. Lei forse non si sarebbe mai aspettata tanto clamore invece è stato proprio così. Gli utenti non l’hanno proprio perdonata e per lei si preannunciano ore caldissime. Le hanno chiesto ovviamente spiegazioni e lei ha dovuto necessariamente difendersi da questi attacchi arrivati senza pietà.

La vip italiana nella bufera: figlio beccato a giocare col cibo

Come possiamo osservare, le polemiche sulla vip italiana sono sorte dopo quel video inaspettato. La bufera ha travolto lei perché suo figlio era vicino ad un bidone dell’immondizia, mentre era intento a giocare col cibo. Dopo gli attacchi duri degli hater, infatti c’è chi l’ha accusata di aver sprecato quei prodotti alimentari, ha rotto il silenzio e ha voluto spiegare nei dettagli cosa è successo veramente in quel frangente col bimbo.

Ad essere stata criticata Chiara Nasti col figlio Thiago avuto dal calciatore Mattia Zaccagni e nato il 16 novembre dell’anno scorso. Chi l’ha contestata ha detto: “Inutile che noi ci sbattiamo per l’ambiente, se poi arriva il riccone di turno come Chiara Nasti che butta la roba tutta mischiata. Per non parlare di confezioni nemmeno aperte, ma una volta non c’erano le multe o i ricchi hanno regole a parte?”. Ed è arrivata la risposta piccata dell’influencer, sorella di Angela.

È inutile che noi ci sbattiamo per l’ambiente se poi arriva il riccone di turno come Chiara Nasti che butta la roba tutta mischiata. Per non parlare di confezioni nemmeno aperte. Ma una volta non c’erano le multe o i ricchi hanno regole a parte? pic.twitter.com/iCPqXWwqHS — Ossiacida (@ossiacida) October 16, 2023

Chiara Nasti ha esclamato: “Ve lo spiego, facciamo prima perché non voglio essere rotta le balle. I savoiardi erano scaduti. Se devo far sentire male qualcuno me lo dite. La carota non era buona e i pop corn li abbiamo dimenticati aperti e li abbiamo per forza dovuti buttare dopo qualche giorno”.