Paola Caruso, poche settimane fa l’intervento del figlio Michele. Intervento che si è reso necessario a seguito di problemi sopraggiunti a causa di un farmaco illegale che gli è stato somministrato durante una vacanza in Egitto. Più volte e anche in tv la showgirl ha parlato dell’incidente, sfogandosi preoccupata delle condizioni di salute del piccolo, 4 anni. Il bimbo non riusciva più a camminare se non con l’aiuto di un tutore e l’operazione era l’unica speranza, aveva detto lei.

Anche subito dopo l’operazione al Gaslini di Genova, Paola Caruso era tornata ad aggiornare il pubblico. L’intervento era terminato con successo e sotto la foto insieme a Michele subito dopo l’operazione “un ringraziamento speciale con tutto il mio cuore a tutti coloro che hanno reso realtà la speranza di Michele di camminare”, ha scritto. “Ora bisogna solo pregare che Michy risponda con il tempo e la fisioterapia… forza amore mio sei più forte anche di me”, aveva aggiunto ringraziando il personale sanitario e anche Silvia Toffanin e Verissimo, dove aveva parlato a cuore aperto.

Leggi anche: “È qualcosa di brutto?”. Paola Caruso, fan preoccupati per il dettaglio sul figlio appena operato





Paola Caruso, i sospetti dei fan dopo le ultime foto del figlio

Poco fa Paola Caruso ha condiviso alcune immagini e video del figlio Michele al mare. Il bimbo pare stare meglio, sembra correre e muoversi, a volte anche senza tutore e questo ha indotto molti follower a pensare che fosse guarito. Tra i messaggi tantissimi di utenti felici di vederlo stare meglio, ma alcuni hanno iniziato ad obiettare la veridicità delle parole della showgirl.

Un commento su tutti: “Bho… io sempre più incredula su questa storia… non si è mai visto il bimbo con un tutore ed ora cammina pure da solo al mare, in Liguria e tra l’altro le spiagge non sono fatte di sabbia quindi avrebbe più problemi a camminare”, ha scritto un’utente che ha dei sospetti sulla storia raccontata dalla Caruso.

Che ha voluto risponderle. Senza polemiche, solo il tentativo di fare chiarezza sulla salute del figlio. La sua è la risposta di una mamma ancora molto preoccupata: “Cammina con il tutore ancora purtroppo… ovvio in spiaggia non può tenere il tutore e sta senza. Spero che tutto questo passi presto e che Dio ci aiuti”. Le condizioni di Michele, quindi, non sono ancora ottimali, ma come più volte ribadito Paola Caruso vuole che lui si senta libero e cerca di non fargli pesare in alcun modo la sua condizione.