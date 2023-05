Nei giorni scorsi Paola Caruso ha annunciato che il figlio si è sottoposto ad un’operazione, al fine di risolvere la grave problematica di salute. L’incubo era cominciato durante una vacanza, fatta dalla donna e dal bimbo in Egitto. Un dottore del paese africano aveva deciso di fare una puntura e di mettergli in circolo un farmaco per farlo stare bene, dopo aver accusato dei malesseri. Ma la situazione era pian piano precipitata ed era stata riscontrata una lesione.

Paola Caruso si è recata più volte anche a Verissimo da Silvia Toffanin e in lacrime ha raccontato dettagliatamente cosa era successo al figlio. Poi è giunta la notizia dell’operazione: “Un ringraziamento speciale con tutto il mio cuore a tutti coloro che hanno reso realtà la speranza di Michele di camminare. Ora bisogna solo pregare che Michy risponda con il tempo e la fisioterapia… forza amore mio sei più forte anche di me”. Ma adesso i fan sono seriamente preoccupati da una cosa.

Leggi anche: “Ora bisogna pregare”. Paola Caruso, il figlio Michele è stato operato: come sta





Paola Caruso e il figlio, preoccupazione dei fan dopo l’operazione

Parlando di ciò che è successo a Paola Caruso, ma in particolare a suo figlio che è finito sotto i ferri per una delicata operazione alle gambe, l’ex Bonas del programma Avanti un altro ha una grossa speranza: quella di poter vedere il bambino camminare normalmente, senza il supporto di un tutore. Ma le ultime immagini di Michele non sarebbero confortanti. O perlomeno i follower della donna le hanno interpretate in maniera angosciante.

Paola ha deciso di postare diverse foto di lei e di suo figlio, pochi giorni dopo l’ingresso del bimbo nella sala operatoria. Lui è nato nel 2019 e sta attraversando uno dei periodi più difficili da quando è venuto alla luce. In alcune istantanee entrambi appaiono comunque contenti, infatti c’è Michele che fa anche il segno due con la mano in segno di vittoria. Eppure i follower, osservando attentamente le sue Instagram stories, hanno notato un aspetto non tranquillizzante.

Il piccolo è stato portato a spasso dentro un passeggino, cosa insolita avendo ormai quasi 4 anni, quindi il timore è che non sia in grado di camminare senza problemi. E c’è chi teme che l’intervento non sia andato a buon fine. Da parte di Paola nessuna dichiarazione, quindi bisognerà aspettare ancora per avere conferme sui risultati dell’operazione.