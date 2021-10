“Il se*so migliore della mia vita”. Elisabbetta Canalis, fuori dettagli intimi. E se lo dice il marito…

Innamorato. Così potremmo definire Brian Perri, il marito di Elisabetta Canalis. E lo possiamo dire con (quasi assoluta, ndr) certezza dopo averlo visto nell’ultima puntata de Le Iene su Italia 1. L’uomo infatti, ha avuto l’occasione, per la prima volta, di raccontare e raccontarsi davanti alle telecamere, dopo essere rimasto praticamente sempre “nel backstage”. Come tutti sanno, Brian non appartiene al mondo dello spettacolo ed è rimasto piuttosto defilato rispetto ai gossip e ai paparazzi.

Il marito della Canalis negli USA si occupa di chirurgia ricostruttiva ed è molto dedito nel suo lavoro. Ma da quando Elisabbetta Canalis è tornata in Italia in cerca di fortuna, com’era ovvio, Le Iene hanno subito colto la palla al balzo. E cosa pensate gli abbiano chiesto? I dettagli più intimi del loro rapporto, chiaro! A questo proposti, Brian Perri, che si è dimostrato piuttosto timido a dire il vero, ha così avuto modo di “dare i voti” alla moglie. E questo, per così dire, a 360 gradi. Il chirurgo ha dimostrato di essere un marito particolarmente innamorato, fedele e disponibile anche ad accettare che la moglie possa restare in contatto con altri uomini.

A patto che, ovviamente, anche lui possa fare lo stesso, come a volte è effettivamente accaduto. “Un ex le ha scritto il giorno di Natale. Io ho detto ok, sentirò anche io le mie ex” ha detto tra le tante cose Brian Perri. Tra l’altro Perri non si è dimostrato particolarmente possessivo o geloso, né tantomeno un maschio alfa.





Il medico ha svelato che il primo “limone” con la Canalis è avvenuto già al primo appuntamento, anche se aveva scelto “di non andare fino in fondo”. E ora la domanda piccante: come è stata la prima volta che i due sono finiti a letto? Brian Perri racconta: “I migliori rapporti intimi della mia vita?”

E ancora Brian Perri: “Se pensate davvero che io possa rispondere in maniera diversa… “. Elisabetta Canalis, interrogata successivamente da Nicola Savino, ha confermato che il suo Brian è stato a sua volta il miglior sesso della sua vita. Insomma, copione o meno, i due sembrano davvero onesti e innamorati. Su questo c’è poco da dire.