“Proprio lei…”. Blanco, il particolare che hanno notato tutti. E il gossip vola altissimo

Una scalata vertiginosa, anzi da brividi, verso il successo. Blanco era già noto al pubblico soprattutto ai più giovani quando è salito sul palco del Festival. Ma la vittoria in coppia con Mahmood ha mandato letteralmente in orbita la sua popolarità. Subito dopo, però, ecco la notizia che nessuno si aspettava. Quando ha partecipato alla kermesse musicale il cantante era fidanzato con una ragazza di nome Giulia. E in una foto scattata dietro le quinte di Sanremo eccoli insieme, felici e sorridenti.

Giulia Lisioli, è questo il nome della fidanzata storica di Blanco. I due si sono conosciuti sui banchi di scuola e sono stati insieme due anni. Sono stati, perché in effetti la relazione tra i due si è conclusa. Diversi gli indizi a proposito. Giulia, ad esempio, ha tolto dai profili social tutte le foto sulla loro storia. Poi durante un’intervista radio a RTL 102,5 Blanco, alla domanda sulla sua situazione sentimentale, ha risposto: “Alti e bassi”.





Ed ecco, poco tempo dopo, spuntare sul web una foto in cui bacia un’altra donna. Gossippari e paparazzi si sono messi al lavoro e hanno scoperto chi è la sua nuova fidanzata. Si chiama Martina Valdes, è di Desenzano del Garda, provincia di Brescia, fa la ballerina e ha un fisico mozzafiato, come potete vedere voi stessi.

La prima prova della rottura tra Blanco e Giulia è arrivata proprio con quella foto del bacio con un’altra ragazza in un locale di Milano. Quando quello scatto è stato pubblicato il cantante ha preferito non commentare. Ma era evidente che quella chioma castana non appartenesse alla sua fidanzata storica. E infatti sulla sua nuova storia adesso arriva, se mai ve ne fosse stato bisogno, la certezza definitiva.

Il giornale on line Prima Brescia titola “Blanco, un nuovo indizio social confermerebbe la love story con la gardesana Martina”. Qual è questo indizio? È presto detto. La ballerina Martina Valdes ha pubblicato una story Instagram in cui campeggia il ‘suo’ Blanco mentre canta ad un concerto. La didascalia recita: “Meraviglia”. E subito dopo c’è un bel cuoricino bianco. Serve altro?