“Pazzesca”. Bianca Guaccero, 40 anni, è uno spettacolo in bikini. Roba da copertina: FOTO

Bianca Guaccero si gode le vacanze nella sua Puglia in attesa di riprendere la stagione televisiva con Detto Fatto. La conduttrice e attrice è stata confermata al timone della trasmissione di Rai2. E insieme a questo impegno, sarà anche nel cast della nuova fiction di Rai1 Fino all’ultimo battito. “Non posso rivelare molto, ma non è stato facile girare, abbiamo avuto diversi problemi sia per il Covid sia perché abbiamo girato in un ospedale in Puglia”.

Poi Bianca Guaccero ha proseguito. “Storia avvincente e scritta benissimo io l’ho letta e mi sono appassionata sin dalla prima lettura” mentre sul suo personaggio di Rosa ha ammesso: “Il mio è un personaggio borderline a cavallo tra il bene e il male… si scoprirà con la trama.” Nel caso anche Marco Bocci. “Grande e simpaticissimo, è il protagonista che interpreta il controverso cardio-chirurgo.” Fortunato Cerlino, celebre per il ruolo in Gomorra, è tra gli attori della nuova serie Rai e anche su di lui Bianca Guaccero si è espressa: “Lo adoro, ci faceva letteralmente morire dal ridere”.

Nel frattempo sta trascorrendo al sole e al mare i giorni di vacanza. E lo sta facendo nella sua terra, la Puglia, dove ha rivisto amici ed amiche e sta immortalando ogni momento dei suoi giorni spensierati postando foto e storie sui social. La spiaggia, il mare, il sole e le notti glamour della sua regione d’origine, la finiscono su Instagram facendo letteralmente impazzire i suoi fan che inondano il suo account con commenti e like.





La conduttrice di Detto Fatto, inoltre, sempre sui social oltre ha mostrato le sue immagini in costume in meravigliosi posti pugliesi ha anche voluto ringraziare le sue amiche. Bianca Guaccero, 40 anni, è come sempre esempio perfetto di grazia, eleganza e ironia. Mai volgare, proprio come in tv, sta facendo il pieno di like anche grazie ai suoi costumi da bagno. Ha anche voluto dedicare un pensiero speciale alla figlia Alice, postando una tenera foto di loro due insieme con il commento: “Famiglia”.

E dalla Puglia arrivano scatti da carolina: un bagno in piscina con posa plastica, da diva della porta accanto, il bianco dei trulli (sfondo perfetto), il mare cristallino e un paesaggio da favola. Insomma adesso è il tempo del relax e della tranquillità: finite queste settimane Bianca Guaccero e la sua fidatissima e affiatata spalla Jonathan Kashanian si ritufferanno nel lavoro per preparare in autunno la nuova stagione del talk pomeridiano Detto fatto.