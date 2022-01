“Eccomi qui”. Benedetta Rossi, la prima foto dall’ospedale dopo l’operazione: le sue condizioni

Grande preoccupazione da parte dei suoi fan intorno alle condizioni di salute di Benedetta Rossi. La donna, nota per essere una food influencer molto apprezzata sul web e che recentemente era stata ospite di Antonella Clerici nel suo programma di cucina in onda ogni giorno sulla Rai, si è sottoposta ad un intervento chirurgico. E subito dopo l’operazione, annunciata qualche giorno fa, lei ha voluto chiarire quale sia attualmente lo stato di forma. E ha anche postato l’immagine dall’ospedale.

Queste erano state le rivelazioni di Benedetta Rossi prima dell’operazione: “Eccomi qua alle 10:27 di questo martedì di Gennaio mentre cerco di sorridere a Marco che mi scatta una foto 😊. È un sorriso un po’ forzato, in realtà ho qualche preoccupazione. Ho appena ricevuto una conferma e tra un paio di giorni mi dovrò ricoverare per affrontare un intervento alla schiena che rimando da troppo tempo. Comunicare sui social questi aspetti delicati della vita è complicato, ma cercherò di farlo nel modo più sincero possibile”.

Benedetta Rossi e suo marito Marco Gentili hanno voluto postare un messaggio congiunto: “Ci teniamo tantissimo ad esprimere la nostra gratitudine per tutto l’affetto che stiamo ricevendo. Era già capitato in altre occasioni, ma ogni volta restiamo sorpresi di come tra così tante persone, che si conoscono solo virtualmente, si possa creare un legame così vero e profondo. La vita è bellissima ma è anche piena di ostacoli. Noi sappiamo di essere fortunati perché ogni volta che dobbiamo attraversare un momento difficile, non ci sentiamo mai soli”.





Benedetta Rossiha poi scritto invece nella didascalia del post in cui si è immortalata con il pollice alzato per tranquillizzare i fan, mentre si trovava nel letto di ospedale: “È andata! L’intervento è riuscito 🙏❤️

Io sto bene…ma questo è il sorriso migliore che riesco a fare in questo momento ☺️”. E tanti follower della donna le hanno dato un grande incoraggiamento, tra cui anche Antonella Clerici. Tanti messaggi di speranza, nei quali le hanno augurato di guarirsi il prima possibile da questo problema di salute.

Benedetta Rossi, 49 anni, è una delle più note food influencer ed è anche proprietaria di un agriturismo situato nelle Marche, nella provincia di Fermo. Nel dicembre del 2020 aveva deciso di fermarsi e di prendersi quindi una pausa per concentrarsi sulla sua vita privata e in particolare su suo marito. Ha un cane di nome Cloud, preso dopo il decesso della sua Nuvola.