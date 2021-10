“Il momento è arrivato”. Benedetta Rossi, l’annuncio arriva a sorpresa: aspettava questo giorno da due anni

Una pausa, alle volte, è proprio quello che ci vuole. Questo accade un po’ a tutti, persino ai Vip. Non sempre il mondo dello spettacolo e della notorietà è facile come può sembrare ed è così che la decisione di coppia arriva dopo un momento particolarmente intenso sotto il punto di vista lavorativo.

Giorni di pieno relax da trascorrere al fianco della persona che si ama. La decisione di Benedetta Rossi è arrivata in un momento di forte stanchezza. La food influencer può sicuramente festeggiare un bel traguardo professionale, con i suoi 150 milioni di views sui social, ma dietro al successo anche tanta stanchezza da smaltire.

È così che, lasciando a casa solo la piccola Cloud, ovvero la sua amata cagnolina, la coppia ha ben deciso di mettersi in fuga. Ebbene si, una vera e propria fuga d’amore lontano dalla luce dei riflettori, per recuperare le energie e magari scoprire nuovi sapori sotto il cielo d’Islanda.





“Domani partiamo”, ha annunciato. Insieme al marito Marco, Benedetta Rossi ha comunque un pensiero da rivolgere ogni giorno a suoi numerosissimi fan e infatti non occorre fare altro che fare riferimento alla sua pagina Instagram per scoprire cosa sta vivendo e cosa sta pensando. Perché chissà se proprio dal viaggio, Benedetta Rossi riuscirà a trarre anche qualche ispirazione.

Anche se lo scopo del viaggio è davvero quello di staccare la spina: “Ho bisogno di stare da sola con Marco. Siamo marito e moglie, negli ultimi anni siamo diventati anche “colleghi di lavoro”. Il fatto di lavorare insieme, a casa nostra, ha tanti vantaggi, ma quando si è stanchi e stressati si finisce per prendersela con chi ti è più vicino. Gli voglio un bene dell’anima e so che anche lui me ne vuole, per questo ho bisogno di stare un po’ con lui senza pensare al lavoro, ho voglia di coccolarmelo un po’, di parlare di altro, di ridere come sappiamo fare insieme”.