“La mia faccia durante i tempi supplementari… incrociamo le dita”, ha scritto lei, 28 anni e primogenita della coppia super vip da sempre ‘allergica’ a riflettori e cronaca rosa. Per questo motivo il video selfie, apparso tra le Storie di Instagram durante la semifinale tra Inghilterra e Danimarca agli Europei di calcio 2020 ha sorpreso tutti.

Probabilmente ha portato fortuna alla sua squadra, visto il risultato finale ma la notizia è che è tornata a farsi vedere in pubblico la figlia di Tom Cruise e Nicole Kidman. Isabella, per tutti Bella, oggi ha 28 anni e vive con il marito Max Parker a Londra e, è evidente, ha fatto un’eccezione mostrandosi sul social dove a parte qualche foto sporadica è solita condividere solo le sue opere.

Bella Cruise, torna a farsi vedere la figlia di Tom e Nicole Kidman

Pur essendo la figlia maggiore di due pilastri del cinema come Tom Cruise e di Nicole Kidman, per il gossip e i paparazzi Bella Cruise è praticamente inesistente. Artista e designer di gioielli, ha sposato con Max Parker nel 2015 (i genitori alle nozze non erano presenti) e come detto la coppia vive a Londra dove però si tiene alla larga da tutto quel che riguarda il patinato mondo dello spettacolo.





Isabella Bella Cruise Bella è stata adottata, insieme al fratello Connor (26 anni) da Tom Cruise e Nicole Kidman ai tempi del loro matrimonio. All’indomani della separazione dei genitori scelse di vivere col padre e da sempre è un membro di Scientology, tanto da esserne diventata qualche anno fa anche un “auditor”, cioè colui che si occupa della consulenza spirituale (o auditing), si legge su Vanity Fair.

“Il processo di auditing è stato esattamente ciò di cui avevo bisogno”, ha raccontato in una lettera indirizzata a una “filiale” della chiesa di Londra, e poi condivisa sulla pagina ufficiale The Underground Bunker. Anche suo fratello Connor, che conduce una vita piuttosto semplice a Clearwater, in Florida, ed è sposato nel 2019 con l’italiana Silvia Zanchi, è un membro di alto rango di Scientology.