Perché Belen Rodriguez ha lasciato Elio Lorenzoni. Ormai è ufficiale, è finita tra la showgirl e l’imprenditore bergamasco di origini bresciane. Ma perché è finita? Beh, nei giorni scorsi si è scoperto che la rottura è avvenuta dopo che Belen è rientrata dall’Argentina. Roberto Alessi ha rivelato: “Lei a un certo punto è partita e ieri è andata in Scozia a ritrovare sé stessa.

Ha preso un cottage per stare tranquilla dopo quello che è successo. Se è in Argentina? No, era in Argentina con lui, poi è tornata, dovevano andare a Dubai, ma poi è accaduto questo e lei è andata da sola in Scozia. Lei è stupenda e una brava ragazza. Lei conosceva Elio da 10 anni. Lui è una persona ottima, che lavora tanto, che ha una sua azienda e si impegna”. Ora si viene a scoprire che è stata proprio Belen a lasciare lui. Ecco perché.

Perché Belen ha lasciato Elio: è finita dopo cinque mesi

È durata appena cinque mesi la storia d’amore tra Belen Rodriguez, reduce dalla fine della relazione con Stefano De Martino, ed Elio Lorenzoni, suo amico di vecchia data. Secondo Oggi a prendere la decisione finale sarebbe stata lei. Quanto è cambiata la situazione dall’ospitata di Belen a Domenica In nella quale si diceva felice del suo nuovo compagno.

Il magazine lascia intendere che dietro ci sia non solo un’incompatibilità caratteriale, ma anche qualcosa di più ‘prosaico’, diciamo: “È stata la showgirl a decidere di chiudere. I motivi? L’incapacità di Elio di comprenderla nel profondo e, forse, la tentazione di usare questa storia a fini pubblicitari“.

Qualcuno aveva già polemizzato sulle foto e video postati da Belen in cui si mostrava felice poco dopo la fine della storia con De Martino. “Possibile che è già nuovamente innamorata?” si chiedevano gli scettici. E, come spesso accade, c’è stato chi aveva parlato di una volontà di far parlare di sé attraverso questa relazione più o meno ‘finta’. Ora è Oggi a rilanciare questa ipotesi. Fatto sta che tra Belen ed Elio sembra siano ormai arrivati i titoli di coda.

