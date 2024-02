Sta facendo molto rumore ciò che ha condiviso Belen Rodriguez sui social. Negli ultimi giorni è arrivata un’indiscrezione che la darebbe in crisi totale con Elio Lorenzoni, anzi c’è chi parla di separazione vera e propria col partner. Lei ha preferito non commentare pubblicamente queste voci, quindi c’è tanto mistero intorno alla coppia. Ma ora la conduttrice argentina ha mostrato altro, che sta facendo preoccupare i fan.

Belen Rodriguez, proprio nelle ore in cui si vociferava con più forza della crisi con Elio Lorenzoni, aveva lasciato l’Italia per andarsene in vacanza in Scozia. Da qui ha postato molte foto da questo luogo che le è piaciuto particolarmente. Non a caso ha commentato su Instagram: “Me ne vado con gli occhi pieni di te Scozia, grazie“. E ha fatto ritorno nella nostra nazione.

Belen Rodriguez e la crisi con Elio Lorenzoni, il suo gesto lascia senza parole

Secondo il sito Leggo, il viaggio in Scozia sarebbe servito alla showgirl per scrivere il suo primo libro autobiografico, che uscirà prossimamente. Ma Belen Rodriguez, dopo che le notizie sulla presunta crisi con Elio Lorenzoni sono diventate sempre più numerose, ha deciso di mostrare sui social una frase tratta da un libro che stava leggendo. E che farebbe riferimento al suo attuale vissuto.

Mentre era a bordo di un aereo che la stava riportando in Italia, Belen ha letto un libro di poesie scritto da Francesco Sole. E ha puntato l’attenzione su una frase, che la riguarderebbe in prima persona: “Quando crolla, lei lo fa in silenzio. Nessuno se ne accorge, tranne quei pochi a cui vuole farlo sentire“. Quindi, non starebbe attraversando affatto un bel periodo della sua vita.

Resta da capire cosa sia veramente accaduto tra lei e il fidanzato Elio, dato che i due non si vedono assieme da tempo. Una cosa sembrerebbe essere certa, ovvero che Belen non stia bene emotivamente. E questo viaggio scozzese l’ha in qualche modo aiutata.