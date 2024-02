Belen Rodriguez, la rivelazione. Sono settimane di gossip e di indiscrezioni in merito alla vita sentimentale della modella e showgirl argentina: un susseguirsi di notizie che non riescono ad arrivare a capo della questione. È veramente crisi nera con Elio Lorenzoni? I fan non riescono a darsi pace e al contempo la coppia ha continuato a non fornire troppe spiegazioni.

La rivelazione su Belen Rodriguez dopo le prime voci sulla crisi con Elio Lorenzoni. La modella e l’imprenditore stanno o non stanno insieme? La notizia delle ultime ore parlerebbe molto chiaro: Belen ha deciso di volare dritto in Scozia da sola. Lo andrebbero a testimoniare alcuni scatti che la showgirl avrebbe condiviso sui social che la ritraggono in viaggio, tra valigia e libro del cuore.

Eppure fino all’ultimo i fan hanno sperato che al suo fianco ci fosse Elio, l’uomo che avrebbe messo la modella nelle condizioni di tornare a credere nell’amore e nella possiblità di essere felici dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. Le voci sulla presunta crisi di coppia avrebbero iniziato a diffondersi dopo il ritorno dall’Argentina e soprattutto dopo la partecipazione di Elio a una festa in un club che non avrebbe contemplato la presenza di Belen.

Di tutta risposta, la modella ha dunque deciso di volare in Scozia. Per non parlare della ‘bomba’ di Fabrizio Corona lanciata solo qualche giorno fa che avrebbe trovato riscontro anche nel racconto di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ospite a La Vita in Diretta: “Si sarebbero lasciati da una dedica di giorni, dopo il ritorno dalla vacanza in Argentina. Una persona molto vicina a Elio ci ha assicurato che la storia è finita. Io non avrei voluto dare questa delusione. E c’è qualcosa dietro, la colpa è di Alberto Matano in un certo senso”.

“Tu mi hai invitato qui nella tua trasmissione. Ero in aeroporto e vengo fermato da una coppia di Brescia che mi ha detto ‘l’abbiamo vista a La Vita in Diretta’. E tra una chiacchiera e l’altra mi dicono che hanno una notizia. Viene fuori che erano ben piazzati per conoscere questa storia. A quel punto ho preso l’aereo dopo e sono andato a fare un aperitivo infinito con queste due persone. Quindi pare che sia finita questa storia d’amore. Come ha reagisto Belen?”, prosegue Alessi.

“Lei a un certo punto è partita e ieri è andata in Scozia a ritrovare sé stessa. Ha preso un cottage per stare tranquilla dopo quello che è successo. Se è in Argentina? No, era in Argentina con lui, poi è tornata, dovevano andare a Dubai, ma poi è accaduto questo e lei è andata da sola in Scozia. Lei è stupenda e una brava ragazza. Lei conosceva Elio da 10 anni. Lui è una persona ottima, che lavora tanto, che ha una sua azienda e si impegna”, ha sottolineato il giornalista.