Nelle ultime ore il gossip vede di nuovo Belen Rodriguez lontana da Elio Lorenzoni. A inizio gennaio si parlava di una separazione, ma le voci furono subito smentite da alcune foto dei paparazzi del settimanale Chi durante un weekend in Franciacorta. Poi a Deianira Marzano la soffiata di una talpa che aveva beccato l’imprenditore bresciano da solo ad una festa. Poi la showgirl argentina ha scritto sui social: “Voglio essere libera”.

Nessuna conferma o smentita è arrivata però dalla da Belen Rodriguez dopo la pubblicazione della foto e della soffiata a Deianira sulla presunta lontananza dal compagno. E lo scorso weekend la showgirl argentina ha mostrato le foto in montagna con i figli Santiago e Luna Marì e i genitori.

“Elio beccato così”. Belen Rodriguez, esplode il gossip: la reazione è immediata





Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, il gossip di Fabrizio Corona

Oggi però, tutti parlano con convinzione della crisi tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni, con diversi indizi a convalidare l’ipotesi di rottura. E tra questi spunta un personaggio molto vicino a Belen Rodriguez e ben addentrato nel gossip nostrano, stiamo parlando di Fabrizio Corona. Stando a quanto si legge sul suo sito Dillinger News “Belen vive di momenti emozionali, forse esagerando nel definirli e nel raccontarli attraverso il suo profilo Instagram. In questo momento qualcosa in lei è cambiato”.

“Stefano De Martino lo ha dimenticato, Antonino non è mai esistito. Elio è stato un periodo della sua vita che le è servito a ritrovare se stessa – si legge ancora sul sito di Fabrizio Corona – Oggi Belen è libera e felice con quello che le è più caro al mondo: la sua famiglia, i suoi figli. E i suoi valori sudamericani che hanno ripreso parte di lei, cambiandola completamente al suo ritorno dopo tanto tempo nella sua amata terra”.

“Non saremo noi a far uscire altri stupidi pettegolezzi. Siamo sicuri che le prossime notizie altro non saranno che il raggiungimento dei suoi obiettivi che, solo felicità e maturità raggiunta, potrà ottenere. Ogni tanto bisogna imparare a leggere gli articoli, quelli veri, e a guardare la comunicazione social non con leggerezza ma con profondità. È lì che potete trovare tutte le risposte alle vostre domande”, conclude. Il fatto che Fabrizio Corona parli al passato fa pensare che la storia tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sia finita.