Belen Rodriguez, la decisione dopo le voci sulla crisi con Elio Lorenzoni. Come procede la vita sentimentale della nota showgirl argentina? I fan non possono che restare in sospeso e domandarselo, soprattutto per comprendere la fondatezza o meno delle indiscrezioni messe in circolo negli ultimi tempi. E pensare che la coppia sarebbe a un passo dalle nozze: qual è la realtà? Belen nelle ultime ore sembra essersi ritagliata del tempo da dedicare a se stessa.

Belen Rodriguez, cosa ha deciso dopo le voci sulla crisi con Elio. Una storia d’amore nata nel bel mezzo di un allontanamento, l’ennesimo, tra Belen e l’ormai ex marito Stefano De Martino. Tra la showgirl e l’imprenditore sembrava filare tutto per il verso giusto, fino a quando non hanno cominciato a diffondersi alcune voci su una presunta crisi in corso.

Belen Rodriguez, cosa ha deciso dopo le voci sulla crisi con Elio: “Il segreto della donna più felice del mondo”

Crisi in corso, dopo tanti weekend di coppia trascorsi lontano dalla luce dei riflettori, e dopo le immagini di un anello al dito della showgirl che lasciavano pensare a una proposta di nozze. E adesso? “Belen vive di momenti emozionali, forse esagerando nel definirli e nel raccontarli attraverso il suo profilo Instagram. In questo momento qualcosa in lei è cambiato”, ha vociferato negli ultimi tempi Fabrizio Corona.

L’ex re dei paparazzi ha decisamente buttato benzina sul fuoco: “Elio è stato un periodo della sua vita che le è servito a ritrovare se stessa – si legge ancora sul sito di Fabrizio Corona – Oggi Belen è libera e felice con quello che le è più caro al mondo: la sua famiglia, i suoi figli. E i suoi valori sudamericani che hanno ripreso parte di lei, cambiandola completamente al suo ritorno dopo tanto tempo nella sua amata terra”.

E di tutta risposta Belen Rodriguez ha ben pensato di salire su un volo diretto fuori dall’Italia, precisamente con meta in Scozia. Selfie e scatti che lanciano messaggi ben precisi come l’immagine del libro “Il segreto della donna più felice del mondo” di Francesco Sole. Ma in tutto ciò, Elio Lorenzoni è partito insieme a lei oppure Belen ha preso la decisione di volare via dall’Italia da sola? Tutto lascerebbe pensare di si.