Non è stato un anno semplice per Belen Rodriguez. Per la serie anche i ricchi – e belli – piangono, la showgirl ha dovuto affrontare l’ennesima e probabilmente definitiva separazione da Stefano De Martino. I due ci hanno riprovato, ma alla fine la storia si è interrotta. Sono state dette molte cose, ma una delle ragioni principali della rottura pare siano stati i numerosi tradimenti di lui.

Addirittura Belen ha affermato di essere stata tradita qualcosa come 12 volte. La conduttrice ha sofferto molto, arrivando anche a perdere diversi chili in un periodo di depressione. D’altra parte l’accusa di essere stata tradita era stata lanciata anche l’anno scorso, ma recentemente sono spuntati fuori i nomi. Tra le donne con cui Stefano avuto una storia ci sarebbe anche Alessia Marcuzzi.

Le parole di Belen sul tradimento di Stefano con la Marcuzzi

Ormai Belen Rodriguez ha voltato pagina e sta vivendo una appassionante storia d’amore con l’imprenditore Elio Lorenzoni. Tuttavia il passato non si cancella e anzi è tornato prepotentemente d’attualità nelle ultime ore. Recentemente Belen ha avuto un duro scontro con Antonino Spinalbese sulla figlia Luna Marì. Una follower le ha detto: “ci piaci così stro***”.

Poi le ha chiesto: “Confido che un giorno ci dirai se la storia del tuo ex con la Marcuzzi era vera”. E Belen ha prontamente risposto: “Confermo“. Insomma la showgirl ribadisce quanto già affermato in passato. E questo nonostante la smentita della diretta interessata che era intervenuta poco tempo fa.

“Sono molto riservata nella vita privata, pur essendo attiva sui social – aveva spiegato Alessia Marcuzzi – Le notizie circolate questa estate erano completamente false. La prima notizia è stata che fossi in crisi con mio marito. In effetti, durante il lockdown, c’è stato un momento di difficoltà con Paolo, ma niente di eclatante. E lui è andato a dormire da sua nonna. Ma niente di che”. Chissà se adesso Stefano e Alessia interverranno di nuovo.

“La verità sulla figlia Luna Marì”. Belen Rodriguez, l’avvocato rompe il silenzio su Antonino