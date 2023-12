Belen Rodriguez, le parole dell’avvocato. Per la modella e showgirl argentina il momento non è dei migliori. Dopo la crisi con Stefano De Martino e il polverone alzato circa i tradimenti di lui, adesso anche le vicende che tirano in ballo Antonino Spinalbese. Insomma, per Belen le tensioni non sembrano volersi placare alla luce dei fatti che vedono coinvolta anche la piccola Luna Marì.

L’avvocato di Belen Rodriguez rompe il silenzio. “Ho visto post e stories create ad hoc cercando di passare da vittima davanti al pubblico, alla gente italiana, provando ancora una volta a mettermi in cattiva luce. Io ho sempre rispettato gli uomini, non ho mai vietato niente e lo sai bene”, sono state le parole di Antonino.

L’avvocato di Belen Rodriguez rompe il silenzio dopo la bufera con Antonino Spinalbese

A scatenare la furia della presentatrice è stato Antonino che, a quanto pare non informato del viaggio di Luna Marì in Argentina, ha sparato a zero. “Invito la persona che mi ha tirato in ballo a occuparsi di sua figlia durante tutto l’anno. Non porre attenzione solo sul giorno di Natale. L’amore serve sempre, non solo alla Vigilia. Ecco, ci tenevo a sottolinearlo. E invito a non nominarmi mai più pubblicamente ma in forma privata, altrimenti sarò costretta a spiegare la verità ancora una volta. Ormai non ho più problemi a farlo. Buone feste”, ha commentato Belen.

A intervenire per spiegare a tutti la situazione l’avvocato di Belen avvocato al Corriere della Sera: “La Signora Belen Rodriguez si è recata in Argentina con la figlia Luna Marì nel suo pieno diritto: il padre avendo acconsentito al rilascio del passaporto per Luna Marì, non poteva negare il consenso al viaggio, non rientra nel suo arbitrio, per di più manifestando la sua diversa intenzione solo il giorno prima della partenza – pur essendone a conoscenza da settimane – con evidenti finalità meramente ostative e strumentali”.

Giuseppe Russo aggiunge nella nota: “Sino ad oggi il Signor Spinalbese, pur potendo vedere la figlia tutti i giorni, si è concesso lunghe assenze (come nel periodo da settembre 2022 a febbraio 2023) ed una frequentazione intermittente e poco attenta alle esigenze della bambina: motivo per cui, stante il comportamento tenuto dal Signor Spinalbese e le sue ultime esternazioni non veritiere, le modalità di visita tra padre e figlia verranno regolamentate dal Tribunale. Con riguardo agli ultimi accadimenti riferiti in termini inesatti, si precisa che Luna Marì è stata con il padre dal 20 al 22 dicembre ed il Signor Spinalbese aveva anche il giorno di Natale a sua disposizione per stare con sua figlia, ma ha preferito innescare una sterile e diffamatoria polemica mediatica”.