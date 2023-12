Questi ultimi giorni del 2023 sono a dir poco incandescenti per Belen Rodriguez, che ora ha deciso di fare un gesto drastico nei confronti di Stefano De Martino. Dopo la clamorosa lite a distanza con l’altro ex Antonino Spinalbese, la showgirl argentina è adesso andata all’attacco del conduttore. Sembra essere davvero molto arrabbiata e pronta a fare di tutto per farsi valere.

Basti pensare che Belen, prima di questa decisione su Stefano De Martino, aveva già avvertito Spinalbese, che l’aveva criticata per avergli impedito di trascorrere il Natale con la figlia Luna Marì: “Le minacce sono molto gravi e hanno bisogno dell’attenta supervisione di un giudice, non si scherza con le mamme, perché se ci fai spaventare, i nostri figli percepiscono tutto quanto. Adesso metto il telefono in pausa e parto serenamente per l’Argentina, spero tu abbia qualcuno di bravo per difenderti, perché ho perso la pazienza. Le bugie hanno le gambe corte! Ricorda! Ci vediamo in tribunale”.

Belen contro Stefano De Martino: il clamoroso gesto

Non ha più voglia di restare solo calma Belen, che alla luce di quanto avrebbe subito negli ultimi tempi, avrebbe deciso di farla pagare cara ai suoi ex. Se con Antonino il rischio di finire davanti a un giudice è sempre più alto, con Stefano De Martino la battaglia è per ora social. Infatti, è arrivata una segnalazione a Deianira Marzano su una scelta fatta dalla conduttrice.

Questo quanto scritto da un’utente a Deianira, che poi ha reso tutto pubblico: “Ha tolto il segui ad un po’ di gente. A Stefano e anche a qualche amico di Stefano e non so più a chi! Perché credo che dopo quello che è successo con Spinalbese sia nella fase… Cancello tutti. Intendo, cancello tutti dalla mia vita“. E la Marzano ha immediatamente reagito: “Belen sta nera…”.

Quindi, Belen non seguirebbe più sul social network Instagram né Stefano né altri amici del presentatore Rai. Non sappiamo se sia successo qualcos’altro in queste ore o se da parte di lei ci sia solamente un repulisti generale del suo passato.