“Belen, che figura di me**a”. Stefano De Martino, bomba sulla ex. Lo ha fatto sapere a tutta l’Italia

“Da Natale a Santo Stefano” è lo show condotto da Stefano De Martino in onda martedì 26 dicembre alle 21.00 su Rai Due. Una prima serata ricca ospiti importanti come Carlo Conti, il maestro pasticcere Iginio Massari, la ballerina Giulia Vecchio, Biagio Izzo, Francesco Paoloantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito.

Infine, la grande musica grazie alla big band d’altri tempi pronta ad accompagnare la voce di Nina Zilli e la tromba di Fabrizio Bosso. Una serata ricca di balli, canzoni e momenti comici. Con uno spazio anche autobiografico in cui Stefano racconta la sua vita prima di partecipare ad Amici e poi diventare famoso grazie anche alla sua relazione con Belen Rodriguez.

Stefano De Martino ricorda l’incidente stradale con Belen Rodriguez

Durante la puntata della trasmissione, Stefano De Martino ha fatto un monologo in cui ha parlato di quando ebbe un incidente insieme a Belen Rodriguez. I due si erano fidanzati sa qualche giorno e mentre si trovavano in motorino si schiantarono contro un furgone. “Quando mi fidanzo con Belen Rodriguez, io avevo 22 anni e lei aveva già fatto due Festival di Sanremo. Tutti sapevano chi fosse Belen. Eravamo fidanzati da tre giorni e li mi fa, durante una pausa di lavoro, andiamo a mangiare un hamburger anziché mangiare nella mensa”.

“Sono in moto, Belen è seduta dietro di me e le sue braccia sono attorno alla mia vita e io accelero, perché ogni volta che accelero lei si stringe a me. E a me me piace. E più accelero e lei più si stringe a me. Siamo insieme da tre giorni, ho 22 anni e io sono innamorato pazzo”, ha raccontato Stefano De Martino durante il suo programma.

“Ho preso un Ford Transit in pieno. L’ho sfondato con la faccia, mi ricordo ancora la tappezzeria. Ma riprendo conoscenza. Mi sfilo il casco. Mi sfilo il Transit e penso: Belen! Che figura ‘e merda!”, ha detto il conduttore, raccontando i dettagli dell’incidente stradale e la figuraccia fatta con Belen, con la quale stava insieme solo da pochi giorni.

“Mi giro e le chiedo se sta bene, visto che vedo tutto quel sangue e lei mi fa: tranquillo, quel sangue è il tuo”. Trasportati all’ospedale, Stefano ha raccontato che tutti si trovavano accanto a Belen Rodriguez che non aveva un graffio, mentre lui è stato soccorso solo da un’infermiere tirocinante.