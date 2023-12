Stefano De Martino e le foto della nuova casa. Come molti sanno la vita del ballerino ex Amici oggi popolare conduttore è cambiata drasticamente nelle ultime settimane. La storia con Belen Rodriguez è arrivata al capolinea e non sono mancate le frecciate della showgirl al suo indirizzo. Si parla di tradimenti, addirittura Stefano sarebbe stato con 12 donne, stando alle dichiarazioni dell’ex.

La curiosità è che anche Belen Rodriguez ha cambiato recentemente casa. Addio, dunque all’appartamento in cui era tornata a vivere proprio con Stefano De Martino alla fine del 2019. La conduttrice ha scelto un attico, un appartamento enorme e di lusso, al centro di Milano. E Stefano? Beh, anche lui ha fatto le cose in grande e ha voluto mostrare ai suoi fan alcuni scatti della sua nuova dimora.

Leggi anche: “A casa sua…”. Stefano De Martino e Emma Marrone, li hanno visti. L’indiscrezione è fortissima





Stefano De Martino e le foto della sua nuova casa

Anche Stefano De Martino è rimasto a Milano come la sua ex Belen Rodriguez. Finalmente il suo nuovo attico è pronto e lui ha voluto condividere sui social alcuni scatti della sua nuova casa. Per la realizzazione lo showman si è affidato all’amico designer Vincenzo Sabatino e all’architetto Domenico Iovine. Il risultato potete apprezzarlo voi stessi qui sotto.

In una serie di foto Stefano mostra alcune stanze della sua nuova abitazione. Possiamo vedere il salone, con parquet, pareti bianche e un soffitto adornato con angeli in bassorilievo. Al centro spicca un divano di colore viola che non è costato poco: il mobile della ditta Biosofa vale infatti ben 10.000 euro.

Nelle altre stanze dominano i contrasti. Nella camera il letto blu e le lenzuola bianche. In cucina l’oro di alcune decorazioni accompagna il bianco e il grigio degli arredi. Si nota poi un originale portabottiglie da parete. E agli utenti sarà piaciuto questo stile? C’è chi sottolinea: “Colori che non stanno un granché tutti insieme”. E poi la stilettata: “Una casa senza AMORE è una casa vuota.. può essere pure un castello 🏰😂😂”. Sarà solo invidia?

“Ma con lei? Hai capito…”. Stefano De Martino, l’ultima scoperta è con la famosa (non nuova)