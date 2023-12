Stefano De Martino, riflettori accesi ancora su di lui dopo la “bufera Rodriguez”. Il conduttore prova a divincolarsi dai pettegolezzi ma il mondo del gossip continua a cavalcare la cresta dell’onda e dell’informazione. Presunti tradimenti sono usciti allo scoperto nella vita privata che avrebbero portato l’ex coppia al capolinea: Stefano De Martino è apparso pacato davanti alle telecamere di Che Tempo che Fa a riguardo. Poi di nuovo altre indiscrezioni.

Stefano De Martino beccato insieme a una donna. Attenzione che non accenna a placarsi sul conduttore alla luce di quanto riferito da Belen Rodriguez nel salotto televisivo di Domenica In: “12 donne, con alcune di loro ho anche parlato”, ha detto l’argentina davanti alle telecamere del programma.

Stefano De Martino beccato insieme a una donna. Di chi si tratta: foto





A fronte delle parole di Belen, Stefano non sembra aver voluto rilasciare alcuna dichiarazione: “Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità. Poi c’è chi se la sente di renderla pubblica e chi decide di tenerla per sé. Io ho sempre ritenuto di non dire la mia verità per dei motivi: il primo motivo è il bene che voglio ancora a Belen; il secondo è perché Belen è la madre di mio figlio, questa è la cosa fondamentale”, ha replicato Stefano nello studio di Che Tempo che Fa.

Poi l’indiscrezione di Giuseppe Candela su Dagospia: “De Martino ospite da Fazio ha scelto la linea soft, toni pacati. Nessuno scontro diretto con l’ex moglie, ma persone a lui vicine raccontano: ‘È furioso, proprio ora che si stava allontanando dal gossip’”, si apprende sul sito. E alla luce della “bufera Rodriguez”, il gossip non si ferma. Infatti sembra proprio che il conduttore sia stato visto in pieno centro a Milano in dolce compagnia di una donna.

Si tratterebbe, secondo le paparazzate di Gente, di Gilda Ambrosio. Dopo essere stati visti uscire insieme dallo stesso appartamento, i due sarebbero poi andati anche a cena. Nessuna conferma a riguardo sulla presunta frequentazione, già attenzionata ma smentita in passato dai diretti interessati. Ma è cambiato qualcosa nel frattempo? Non rimane che restare aggiornati.