Belen Rodriguez e Stefano De Martino, un ritorno di fiamma oppure no? Sono giorni che non si parla di altro. Sotto i riflettori ancora una volta la modella, showgirl e conduttrice argentina, reduce dalla chiacchieratissima rottura da Antonino Spinalbese. E tra indizi e chiacchiere di corridoio, ci hanno pensato i paparazzi del settimanale Oggi a pizzicare Belen in compagnia del suo ex. Ecco cosa è accaduto.

Tutto sarebbe accaduto nel cuore della notte, quando i paparazzi del settimanale Oggi avrebbero beccato proprio Belen Rodriguez e Stefano De Martino passeggiare insieme: “Sono le due del mattino e Belén e Stefano escono da casa di lui col cane, il labrador Choco…”, questo il testo della didascalia.

E stando a quanto si apprende dalla testata giornalistica, scappa fuori anche il dettaglio: “Ed eccoli di nuovo insieme, l’uno accanto all’altra, in un’intimità quotidiana fatta di gesti semplici ma che racconta di un’intensa ritrovata, dopo molto tempo. Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono rivisti, come dimostrano queste foto in una gelida sera d’inverno nella casa milanese di lui”.





I motivi per cui i due si sarebbero rivisti potrebbero essere diversi e tutti ampiamente giustificati. L’ex coppia potrebbe essere rimasta in ottimi rapporti, anche alla luce del frutto del loro amore, ovvero Santiago. E non sarebbe la prima volta che accade, visto che anche il settimanale Chi aveva raccontato di un reunion genitoriale per amore del figlio durante le festività natalizie.

E come se non bastasse anche il sito Whoopsee avrebbe poi diffuso ulteriori prove di un riavvicinamento, postando delle foto che mostrano chiaramente Belen in compagnia di Stefano in aeroporto. Nello specifico pare che sia stato Stefano a recarsi in aeroporto in attesa che Belen scendesse poi dall’aereo. Insomma, la speranza nei cuori di molti fan di rivederli insieme sembra non spegnersi. Ma tutto resta ancora un’ipotesi.