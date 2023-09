Le interviste in prima serata e nello stesso programma dei suoi due ex più importanti – che naturalmente hanno parlato anche di lei – la sua annullata all’ultimo momento: in una sola sera Belen Rodriguez ha fatto parlare mezza Italia. Più che Fabrizio Corona, nonostante la sua ospitata a Belve fosse attesissima, tutti aspettavano di sentire Stefano De Martino parlare finalmente del perché è finita di nuovo con l’argentina. Come era prevedibile non ha detto granché, ma a Francesca Fagnani ha assicurato che non c’è stato un tradimento.

Poi la questione Cattelan. Belen Rodriguez era attesa nello show che segue, appunto, Belve ma non si è presentata. E il conduttore ha aperto la prima puntata della stagione proprio parlando di lei, con le dieci domande che avrebbe voluto farle e con una frecciatina che ha diviso il pubblico, anche i vip. Ha mandato in onda la Storia dell’argentina: “Eccola con un bicchiere, credo sia all’Asl, mi sembra l’Asl questa. Con la crisi dei medici ognuno si fa curare dove riesce. Se era un problema che si risolveva con l’alcol poteva venire qui. Quelle che si vedono saranno le mani del dottore”.

Belen Rodriguez torna sui social ma è “magrissima”

Una ‘battuta’ che non è piaciuta, per esempio, a Sabrina Ferilli, che per lungo tempo ha lavorato con la showgirl e conduttrice a Tu si que vales: “Che signore”, ha commentato. Ma Belen in tutto ciò? Dopo alcuni giorni di latitanza, è tornata sui social proprio dopo la partecipazione dei suoi ex a Belve e la mancata ospitata da Cattelan.

Ha pubblicato nuovi scatti con i suoi quasi 11 milioni di follower che però hanno destato subito molte preoccupazioni. Belen Rodriguez è tornata sui social con un abito nero, a pois bianchi, mettendo in mostra il suo nuovo fisico. Fisico “troppo magro”, “magrissimo” notano praticamente tutti.

“Chissà perché…ma nel vederti così magra come un pulcino, penso che tu stia elaborando un profondo dolore…magari si più fronti e guardando quest’uomo bellissimo penso che tu stia aiutando ad andare avanti, a darti forza ..ma non riesco a pensare che sia amore”, si legge sotto. E: “Si vede che nn sta bene finge… si è fatta magrissima“, “Troppo magra, troppo dolore nel suo sguardo”, “Quelle gambette magre con quei calzini…”. Ma sono tantissimi e quasi tutti su questo tenore i messaggi dei fan.