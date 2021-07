È passato un po’ in sordina il parto di Belen Rodriguez. Luna Marì ha scelto di nascere proprio il giorno della finale degli Europei e tutti gli occhi erano puntati lì, ai tifosi, ai calciatori e ai pronostici. In pochi quindi si sono focalizzati sull’evento gossip dell’anno e solo adesso quindi, si scopre qualche particolare in più su quel giorno. Secondo il magazine Nuovo, in base alle indiscrezioni raccolte in questi ultimi giorni, pare che Belen abbia avuto un parto assai difficile.

“Secondo le indiscrezioni in nostro possesso, il parto (avvenuto in una clinica privata di Padova), non è stato semplicissimo…”. È per questo che Belen Rodriguez ha trascorso i giorni seguenti in una villa sull’isoletta di Albarella, nel tentativo di recuperare le forze. Ma non è finita perché il magazine Nuovo ha anche altre “chicche” sull’evento.

Sembra infatti che anche il periodo immediatamente successivo al parto di Luna Marì non sia stato affatto semplice per Belen Rodriguez, la quale avrebbe avvertito alcuni malesseri: “Sull’isoletta di Albarella, vicina al delta del Po, avrebbe accusato di malesseri…”.





Eppure, come ricorderete, Belen Rodriguez, giorni fa ha lanciato una nuova linea di abbigliamento tra mille polemiche perchè il sito per acquistare i capi è andato subito in tilt. Sembra quindi che abbia recuperato immediatamente le forze per essere presente alle registrazioni di Tu si que vales. A dire la sua anche Alberto Dandolo sul magazine Oggi.

Il giornalista ha rivelato che Belen non sarà presente nelle prime tre puntate di Tu sì que vales perchè in quei giorni è stata costretta a saltare le registrazioni per via del parto: “Al ritorno agli studi Elios di Roma, Belen Rodriguez aveva avvertito anche un malore…Ora tutto è rientrato e lei è tornata regolarmente in studio…”. Forza, Belen!