Stefano De Martino e Belen Rodriguez ancora una volta protagonisti dell’estate. Dopo l’annuncio, tempo fa, del ritorno di fiamma le voci di crisi non sono tardate ad arrivare ma i due le hanno sempre smentite con i fatti. Anche recentemente, quando si sono goduti una vacanza in famiglia a Ponza. Ma questa volta è diverso. Premesso che né il conduttore né la showgirl abbiano mai proferito parola sul gossip che infiamma le cronache rosa, pare che sia stata l’argentina a scegliere di troncare e sembrerebbe, sempre secondo i rumors, che lo abbia fatto in modo poco elegante.

Non solo avrebbe tradito il marito con un altro uomo, ma avrebbe reso quest’ultimo partecipe, in tempi non sospetti, di momenti familiari, dove era presente anche lo stesso Stefano De Martino. È stata già paparazzata con quello che viene definito il suo nuovo fidanzato, l’imprenditore Elio Lorenzoni, e proprio per sfuggire alla pressione di fotografi e giornalisti appostati sotto il suo appartamento avrebbe lasciato casa sua.

Stefano De Martino “se n’è andato”: la foto dopo i rumor su Belen

Sempre le indiscrezioni dicono che Belen Rodriguez si sia ora rifugiata in un hotel di lusso di Milano per sfuggire ai flash di chi spera di portare a casa una foto con il presunto nuovo amore. Ricordiamo che si tratta solo di ipotesi, visto che l’argentina ancora non si è espressa su quanto accaduto.

E tantomeno Stefano De Martino, che però si è presentato alla presentazione dei palinsesti Rai senza fede. Nelle scorse ore, tuttavia, ha pubblicato una Storia Instagram che ha riacceso in un attimo la miccia: è a bordo di un aereo per una destinazione ancora ignota. Solo? In dolce compagnia? Con il figlio Santiago?

Poco, anzi niente, si sa su questo viaggio ma è bastato lo scatto in volo a far ipotizzare ai fan che in questo momento abbia bisogno di fuggire da questa situazione sentimentale e familiare molto complicate. Forse, perché non è detto vista la sua riservatezza, ne sapremo qualcosa più in là. Ma come detto né lui né Belen hanno ancora rotto il silenzio. Quello che sembra certa è la crisi, un’altra volta, che vive questo amore.