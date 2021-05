Belen Rodriguez tra poco sarà mamma bis. Darà una sorellina a Santiago, il figlio avuto dall’amore con Stefano De Martino: aspetta una femminuccia dal nuovo compagno, Antonino Spinalbese. E ora manca davvero poco perché l’argentina più famosa d’Italia è all’ottavo mese di gravidanza. La bimba si chiamerà Luna Marie e poco tempo, fa ospite a Canzone Segreta di Serena Rossi, Belen aveva svelato dei retroscena su questa sua seconda dolce attesa e anche il motivo della scelta di questo nome doppio.



“Sono ancora al sesto mese – aveva spiegato al pubblico di Raiuno -, ma con Santiago ho fatto una diretta quando mancavano 20 giorni al parto, e i tacchi erano ancora più alti”. E sul suo primogenito aveva aggiunto: “Pensavo fosse geloso, quindi ho pazientato un po’ per raccontarglielo, però poi è stato felicissimo”.

Belen Rodriguez posa nuda col pancione in bella vista

Poi, come anticipato, Belen Rodriguez aveva raccontato un retroscena sul nome scelto per la sua bimba: ‘Luna’ in realtà lo ha deciso Santiago, che ha avuto otto anni fa dall’ex marito. ‘Marie’, invece, lo ha voluto aggiungere lei per dare un “tocco poetico”. Una decisione che subito è piaciuta al futuro papà Antonino, che condivide gli stessi valori e gli stessi obiettivi e non vede l’ora di conoscere la sua prima figlia.





Su Instagram Belen Rodriguez continua a essere super attiva e dopo aver mostrato il pancione tra abiti fascianti, look premaman sexy e costumi da bagno, questa volta lo ha messo in mostra con una foto in cui posa completamente nuda. Nello scatto in bianco e nero la showgirl è senza veli. A coprirla, solo delle lenzuola che le fasciano il décolleté e che le cadono delicatamente sulle gambe, lasciando il lato b perfetto in vista.

Coi capelli mossi, lunghissimi e il trucco perfetto, Belen Rodriguez sembra una dea. Di profilo, con lo sguardo rivolto verso l’obiettivo e il pancione che si fa sempre più grande in vista, la showgirl e conduttrice scrive nella didascalia del post “The moon inside”, ovvero “La luna dentro”, rendendo così omaggio al nome che ha scelto per la bambina in arrivo. Sotto, nemmeno a dirlo, un’esplosione di like e di complimenti.