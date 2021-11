Belen Rodriguez e Damiano dei Maneskin si frequentano. È questa la voce che dalla mattina di venerdì 19 novembre circola all’impazzata sui social e non solo. A riportare la segnalazione bomba è Deianira Marzano, esperta di gossip che spesso riceve messaggi sui personaggi famosi.

Tra le sue Storie di Instagram, l’influencer napoletana ha rilanciato il messaggio di un follower su una presunta frequentazione tra Belen Rodriguez e il leader dei Maneskin, freschi vincitori degli Mtv Awards nella categoria Best Rock Band. L’indiscrezione sarebbe arrivata al follower di Deianira Marzano da un suo conoscente che ha preso parte all’edizione 2021 di X-Factor.

Belen Rodriguez, la verità sul flirt con Damiano dei Maneskin

All’influencer è arrivato anche un altro messaggio, in cui di spiega che questa voce circola addirittura da due anni per via dei tantissimi like di Belen Rodriguez ai post del leader dei Maneskin. Anche se questo dettaglio, come fanno notare molti utenti dei social, potrebbe significare solo che la showgirl argentina ami molto la musica della band romana.





Ora a mettere fine al gossip ci ha pensato lo staff dei Maneskin. Come riporta La Repubblica “Fonti vicine alla band smentiscono questi rumors: Damiano è appena tornato in Italia dopo un lungo periodo all’estero ed l’ha accompagnata la sua fidanzata Giorgia Soleri, influencer e attivista femminista, a un convegno sulla vulvodinia”. Insomma, segnalazione smentita e gossip messo a tacere.

Da ormai un mese Belen Rodriguez sta vivendo un momento molto difficile. Diventata mamma di Luna Marì i primi di luglio, la showgirl argentina è in forte crisi con il compagno e padre della bambina, l’ex parrucchiere Antonino Spinalbese, conosciuto nell’estate del 2021 dopo la separazione dal marito Stefano De Martino, padre di Santiago, il suo primogenito.