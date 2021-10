Belen Rodriguez è mamma bis da pochi mesi ma sin da subito è tornata a lavorare. In queste settimane la stiamo vedendo a Tu sì que vales, lo show in onda il sabato sera su Canale 5 che conduce insieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Quest’anno, poi, ha un’amica in più con cui condividere il tavolo dei conduttori: Giulia Stabile.

La ballerina e vincitrice di Amici 20 è infatti la new entry a Tu sì que vales e ha subito conquistato tutti, ma soprattutto Belen Rodriguez. Già qualche tempo fa in una Instagram story la mamma di Santiago e Luna Marì aveva affermato di essersi “innamorata” della giovanissima ex allieva della scuola di Maria De Filippi e anche al termine della terza puntata lo ha ribadito. Non ha infatti mancato di postare sulle sue Storie di Instagram diverse foto con Giulia Stabile, definita sua “hermana” in una delle tante foto affettuose scattate nel corso della puntata di sabato scorso.

Belen Rodriguez, la nuova foto di Luna Marì

Non solo in tv. I fan di Belen Rodriguez sono informatissimi anche grazie a Instagram, dove è sempre molto attiva. E dove spesso regala nuove foto della sua principessa. Luna Marì è nata nella notte tra l’11 e il 12 luglio 2021 dall’amore con Antonino Spinalbese e sta crescendo a vista d’occhio. Sin da subito la piccola è diventata la star di tutti i profili social della famiglia Rodriguez ed è tornata a conquistare un’infinità di cuoricini.





In questo inizio settimana mamma Belen Rodriguez è infatti tornata su Instagram con una nuova foto dedica della sua bambina che, nemmeno a dirlo, ha fatto impazzire il suo pubblico social, sempre più diviso sulla somiglianza di Luna Marì. Che ha gli occhi allungati e le labbra disegnate come lei, ma a molti ricorda di più i lineamenti di papà Antonino Spinalbese.

“Mamma mia cosa sei”, scrive Belen Rodriguez nella didascalia del suo nuovo post dedicato alla secondogenita Luna Marì. E in effetti non si può non rimanere colpiti dalla bellezza e dolcezza di questa bambina che ad oggi ha meno di tre mesi. Avvolta in un asciugamano, illumina tutta la stanza. E fa innamorare tutti, non solo i suoi famosi genitori.