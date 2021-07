“Wow, è incredibile”. Belen Rodriguez mostra il viso della piccola Luna Marì, impossibile non notare quel dettaglio

Belen Rodriguez è mamma per la seconda volta. Luna Marì è nata il 12 luglio a Padova. Belen Rodriguez non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare di nuovo mamma e di regalare un fratellino o una sorellina a Santiago, il primo figlio avuto dall’ex marito, il ballerino e conduttore napoletano Stefano De Martino, con il quale ha vissuto una seconda passione dopo il primo addio arrivato nel 2015 con un comunicato all’agenzia Ansa.



“C’è qualcuno che è nato adesso. Giornata fortunata. Ha vinto l’Argentina, ha vinto l’Italia ed è nata Luna”, ha scritto invece Belen Rodriguez, che in una delle sue prime storie Instagram ha pubblicato una foto del piedino della piccola. Antonino Spinalbese è entrato nella vita di Belen Rodriguez la scorsa estate ed è stato un vero e proprio colpo di fulmine. “Sono un’esteta, apprezzo la bellezza e, quando l’ho visto, ho pensato: ‘Che bel ragazzo’. Era il mio genere, su quello sono coerente”.



“Per me è stato un colpo di fulmine – ha detto Belen -. Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli “stronzi” ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all’inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo ‘gentile’”, aveva raccontato Belen Rodriguez in una intervista.





Belen Rodriguez, Luna Marì è già tutto un programma



Intanto Stefano De Martino non ha aperto bocca e ha scelto la strada del silenzio almeno fino a questo momento. Non sono stati fatti gli auguri pubblici da parte del presentatore. In molti si sarebbero comunque aspettati un cenno, invece per ora non c’è stato nulla. Così mentre Belen Rodriguez mostra la prima foto della figlia e i commenti si sprecano.



“Ha già il tuo broncio che farà strage, che meraviglia”, ha scritto una follower di Belen Rodriguez. “Ha la tua bellissima bocca, complimenti per questa perla!”, ha commentato qualcun altro. Secondo altri, però, Luna Mari avrebbe la stessa bocca del neo papà Antonino Spinalbese. “È uguale al papà!”, ha assicurato una fan.. “Solo tu riesci ad essere perfetta anche in sala parto”, ha ribadito un sostenitore della conduttrice di Tu si que vales.