Belen Rodriguez, che bella sorpresa per Santiago. La foto, poi tutti sciolti per il suo gesto

Belen Rodriguez è vicinissima a diventare mamma per la seconda volta. Tra qualche giorno e chissà anche qualche ora nascerà Luna Mari, figlia della showgirl e di Antonino Spinalbese. L’attesa è sempre più spasmodica e anche i fratelli Cecilia e Jeremias non vedono l’ora di conoscere la nipote. Nella giornata del 7 luglio ha fatto vedere a tutti i suoi follower la culla dove sarà posizionata la bimba, ma non si è ovviamente dimenticata del primogenito Santiago, che ama decisamente alla follia.

E infatti proprio nei suoi confronti ha organizzato una ‘sorpresa’ virtuale che ha emozionato davvero tutti. Intanto, a livello professionale non giungono bellissime notizie per la modella sudamericana, che potrebbe dover rinunciare alla conduzione della trasmissione ‘Tu Si Que Vales’. Essendo la gravidanza agli sgoccioli, difficilmente potrà essere presente alle registrazioni del programma, che si terranno il 12 e 13 luglio. E quindi Mediaset starebbe per optare per una sua inaspettata sostituzione.

Belen Rodriguez non può che essere orgogliosa del figlio Santiago, che sin dal primo momento ha anche accettato con grande piacere l’arrivo di Antonino Spinalbese. E il bimbo ha voluto fortemente anche una sorellina, come ha raccontato lei recentemente: “Un giorno, dopo che frequentavo da tre mesi Antonino, lui mi ha confessato: ‘Ho sentito che ti ha chiamato amore, vorrà pur dire qualcosa, fidanzati con lui per favore’. Poi mi ha spiazzata ancora giorni dopo: ‘Ma un fratellino?'”, le ha domandato.





Qualche ora fa Belen Rodriguez ha sorpreso il figlio, postando un’immagine di entrambi su Instagram. Il piccolo accarezza il pancione della mamma, ormai prossima al parto. E la showgirl e conduttrice ha scritto nella didascalia: “Tu sarai per sempre il mio principe”. Ovviamente questo apprezzamento della donna è stato particolarmente accolto con entusiasmo dai suoi follower, che hanno iniziato ad inondarla di messaggi tutti di tenore positivo. Andiamo a vedere le principali reazioni del popolo del web.

Questi sono stati i commenti più significativi alla foto e al post dei seguaci di Belen Rodriguez: “Il primo amore non si scorda mai”, “Che foto stupenda”, “Immagine da incorniciare”, “A breve avrai un principe e una principessa, ma tu sarai sempre la regina”, “Belen, che pancina bassa, ci sei quasi. Non vediamo l’ora di conoscere la piccolina”, “I figli sono tutti dei principini”.