“Dopo il parto non lo dovevi fare”. Belen Rodriguez, ancora polemiche dopo la nascita di Luna Marì

Belen Rodriguez è da poco diventata nuovamente mamma, con la nascita della piccola Luna Marì. Ovviamente c’è stata un’esplosione di gioia non solamente da parte della showgirl argentina e del compagno Antonino Spinalbese, ma anche dei suoi innumerevoli fan. Ma nonostante il parto, non ha voluto rinunciare al lavoro e si è subito presentata alle riprese di ‘Tu Si Que Vales’. Ma il suo fisico era ancora debilitato e c’è quindi stato un malore che ha colpito la donna, costretta a ricorrere ad una flebo.

Ma c’è anche stata un’altra polemica che riguarda la showgirl argentina e riguarda le sue labbra. In tanti, infatti, l’hanno accusata di aver esagerato con il filler definendo le labbra come ‘’due canotti’’. Le critiche erano arrivate anche nel mese di aprile, quando Belen Rodriguez aveva pubblicato una foto in bianco e nero in cui le sue labbra risaltano parecchio: “Che esagerazione…le labbra più grandi del viso….”, “Ma che motivo avevi di fare le labbra”, “Perché deturpare la bellezza?”, si leggeva tra i commenti.

In uno dei suoi ultimi messaggi postati su Instagram, nella didascalia a corredo di un’immagine di lei stanca Belen Rodriguez ha scritto: “Buongiorno a tutti! Mamma che sonno”. Insieme a lei inevitabilmente Luna Marì in braccio. Ed ecco però che non le sono state risparmiate critiche a causa di questa sua frase. E anche la signora Veronica Cozzani, mamma della sudamericana, ha voluto prendere la parola e attaccare gli hater che stavano dicendo di tutto in maniera esagerata nei confronti della sua adorata figlia.





Tra i vari commenti pubblicati online, è spiccato questo contro Belen Rodriguez: “Hai tanto desiderato questa bambina, un periodo di pausa te lo potevi anche prendere, no?”. E la Cozzani ha replicato: “Prendilo tu, che problemi hai? Questo è un tuo problema”. Gli altri ammiratori di Belen hanno ovviamente concordato con le affermazioni del genitore e si sono scagliati contro quel messaggio inopportuno. Staremo a vedere se la diretta interessata vorrà dire la sua o se preferirà soprassedere e restare in silenzio.

Dopo il malore Belen Rodriguez è tornata a ‘Tu Si Que Vales’ e lo studio è ‘esploso’ quando Belen Rodriguez ha fatto il suo ingresso sul palco. Il pubblico di Tu si que Vales l’ha accolta con un grandissimo applauso, quasi una standing ovation. Poi baci e abbracci da tutti i presenti, soprattutto da Sabrina Ferilli, che le ha anche sussurrato qualcosa all’orecchio.